CE de handbal / Programul meciurilor din etapa a doua a grupelor

România va juca în această după masă, de la ora 17.00, cel de-al doilea joc al său de la Campionatul European din Danemarca. După înfrângerea cu Germania, tricolorele sunt aproape obligate să câștige meciul cu Polonia pentru a accede în grupele principale ale turneului.

Grupe Campionatul European:

Grupa A: Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia (Herning)

Grupa B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia (Herning)

Grupa C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croația (Kolding)

Grupa D: România, Norvegia, Germania, Polonia (Kolding)

Primele trei clasate se vor califica în grupele principale, care se vor desfășura între 10 și 15 decembrie.

Program meciuri, a doua etapă din grupe:

Sâmbătă, 5 decembrie – Grupa B: Olanda – Serbia (ora 21.30);

Sâmbătă, 5 decembrie – Grupa C: Cehia – Rusia (ora 19.15), Spania – Suedia (ora 21.30, Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3);

Sâmbătă, 5 decembrie – Grupa D: România – Polonia (ora 17.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+), Germania – Norvegia (ora 19.15, Digi Sport 3, Look Sport 2).

Lotul României la Euro 2020:

Portari: Yuliya Dumanska (Podravka), Denisa Dedu (CSM București), Ana Maria Măzăreanu (Gloria Bistrița)

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița), Alexandra Dindiligan (HC Zalău)

Interi stânga: Cristina Neagu (CSM București), Anca Polocoșer (Minaur Baia Mare)

Centri: Cristina Laslo (Minaur), Eliza Buceschi (Rapid), Ana Maria Țicu (SCM Craiova), Andreea Popa (Minaur)

Interi dreapta: Ana Maria Savu (SCM Craiova), Laura Popa (Rapid București)

Extreme dreapta: Laura Moisă (CSM București), Sonia Seraficeanu (Minaur)

Pivoți: Lorena Ostase (CSM Slatina), Alexandra Subțirică (Gloria Buzău).

