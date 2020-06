Final de sezon în Liga Campionilor la fete. EHF a anulat Final Four-ul

EHF a anunțat în cursul zilei de astăzi că turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin a fost anulat din cauza pandemiei.

„EHF confirmă că turneul Final Four programat pentru 3-6 septembrie la Budapesta a fost anulat. După ce am analizat situația la nivel global, am decis ca Final Four-ul acestui sezon competițional să nu mai aibă loc. Toate meciurile rămase au fost anulate.

Decizia aceasta nu va afecta sezonul 2020/2021 al Ligii Campionilor, care va debuta pe 12-13 septembrie. Tragerea la sorți pentru faza grupelor rămâne programată pentru 1 iulie, la Viena. Sănătatea celor implicați are prioritate în acest moment, din acest motiv s-a ajuns la această decizie”, se arată în comunicatul emis de EHF.

SCM Vâlcea și CSM București trebuiau să joace în sferturi

Campioana SCM Râmnicu Vâlcea și vicecampioana CSM București ajunseseră până în sferturile Ligii Campionilor în actualul sezon. Vâlcea ar fi trebuit să se dueleze cu Metz, în timp ce formația bucureșteană urma să întâlnească Gyor.

Ambele vor participa în noul sezon al Ligii Campionilor, după ce „Tigroaicele” au primit un wild-card din partea EHF.

