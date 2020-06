Naționala masculină de handbal a României a avut șansă la tragerea la sorți a grupelor preliminare oentru CE din 2022. Tricolorii vor întâlni Suedia, Muntenegru și naționala statului Kosovo.

Selecționerul României, Rareș Fortuneanu, s-a arătat mulțumit de rezultatul tragerii la sorți și a vorbit puțin despre viitoarele adversare.

„E o grupă de care suntem mulțumiți. Din punctul meu de vedere, echipa care pleacă favorită pentru calificare de pe primul loc este Suedia. Pentru locul al doilea, văd o luptă strânsă între noi și Muntenegru, chiar dacă muntenegrenii pleacă cu un ușor avantaj, deoarece au fost calificați la ultimele competiții majore și au un plus de experiență la acest nivel. Rămâne de văzut ce va fi în dubla manșă cu Muntenegru. Eu spun că orice se poate întâmpla, însă noi ne vom juca șansa și cu Suedia. Cred că meciurile se joacă pe teren și nu pe hârtie. Orice meci începe de la 0-0 și toate echipele au șansa lor. Consider că echipa din Kosovo pleacă puțin dezavantajată, dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că ne-am întâlnit cu ei în Italia. Este adevărat că am câștigat destul de lejer, dar nici un meci nu seamănă cu altul. Ei ar putea încurca socotelile în această grupă”, a spus selecționerul Rareș Fortuneanu pentru Handbalmania.

Prima etapă a grupelor, potrivit unui program provizoriu, va avea loc pe 4-5 noiembrie 2020. Etapa a doua se va disputa pe 7-8 noiembrie 2020, etapa a treia pe 10-11 martie 2021, în timp ce etapa a patra pe 13-14 martie 2021. Penultima etapă va fi pe 28-29 aprilie 2021, iar ultima rundă pe 2 mai 2021.

