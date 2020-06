Mihai Popescu, încrezător în șansele României de a ajunge la EURO

Unul dintre cei mai importanți handbaliști ai naționalei, Mihai Popescu, a declarat pentru HandbalMania că au avut noroc la tragerea la sorți, iar grupa din care fac parte este una accesibilă. De asemenea, acesta a menționat că are încredere că România se poate califica la europene după o pauză de 26 de ani.

„Am picat într-o grupă accesibilă, dar trebuie sa rămânem cu picioarele pe pământ. Nu avem prea mult timp de pregătire, dar o să muncim mai mult ca să fim pregătiți de luptă. Suedia este principala favorită, iar Muntenegru are un avantaj față de noi pentru că are experiență. Cu cei din Kosovo am câștigat de fiecare dată în ultimele partide, dar totul se joacă pe teren, nu pe foaie, așa că avem șansa să mergem la un campionat european după 26 de ani. Vă promitem că o să dăm totul pe teren și o să muncim din greu să ajungem acolo unde ne dorim cu toții”, a punctat Mihai Popescu, portarul naționalei României.

