Patricia Vizitiu se desparte de SCM Craiova. Vezi mesajul emoționant!

Una dintre cele mai importante și mai valoroase jucătoare care au îmbrăcat tricoul alb-albastru în ultimii ani, Patricia Vizitiu, se desparte de SCM Craiova. Handbalista a decis că este timpul să facă o nouă schimbare în viața ei și astfel părăsește Bănia după trei ani în care ș-a dedicat și a contribuit decisiv în rezultatele remarcabile ale Craiovei.

Handbalista a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj emoționant la despărțirea de SCM Craiova. Patricia le mulţumeşte tuturor pentru sprijinul acordat în toată perioada petrecută în Bănie.

„Așa e la Craiova! Acești ani la Scm Craiova și în orașul Craiova au fost printre cei mai fericiți din viața mea. 🙏🏻 Am cunosc niste fete minunate! Toate performanțele li se datorează în mare masură.❤️ Am numai sentimente de recunoștință pentru colege, pentru suporteri și pentru oraș. Le multumesc sponsorilor pentru sprijinul financiar! Au fost 3 ani minunați. A fost o perioadă incredibilă pentru mine, plină de recunoștință, dar și dificilă! Am avut, pe teren și în afara lui, adevarate prietene!❤️ Am simțit căldura fanilor și împreună am câștigat Cupa Ehf 🥇🏆 și locul 🥈 în Campionatul României! Toate în timpul acestei perioade extraordinare petrecute la acest club. Multumesc clubului, antrenorilor, medicilor, suporterilor ți tuturor celor implicați în fenomenul handbalistic craiovean. Cred însă că a venit momentul pentru un nou capitol în viața mea! Să ne auzim cu bine!”, a spus Patricia Vizitiu.

SCM Craiova a câștigat în 2018 Cupa EHF la handbal feminin, cu Patricia Vizitiu pe teren.

Citește și / Nadal: Dacă putem juca în condiţii optime de securitate, voi fi prezent la Roland Garros