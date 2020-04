Incertitudinea continuă să bată la porțile handbalului mondial

Handbalul mondial a suferit mai multe modificări după ce lumea a fost „invadată” de Covid-19, iar toate sporturile au fost stopate de mai bine de o lună de zile. Naționala feminină trebuia să participe în luna martie la turneul preolimpic de la Podgorica. Competițiile care trebuiau să se dispute în Spania, Muntenegru și Ungaria au fost oficial anulate, Federația Internațională de Handbal (IHF) nemaiasumnându-și riscul disputării acestora din cauza pandemiei.

Mai mult de atât, Comitetului Internațional Olimpic a anunțat la finalul lunii martie amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice. Astfel, competiția care ar fi trebuit să se dispute în perioada 24 iulie – 9 august 2020 a fost mutată în 2021.

Bogdan Burcea: Turneul preolimpic, fixat pe 14-16 iunie, a fost amânat din nou

Selecționerul naționalei feminine de handbal, Bogdan Burcea, a declarat pentru GdS că România ar fi fost pregătită să ia startul în luna martie la turneul preolimpic. De asemenea, acesta a vorbit și despre singura competiție de handbal rămasă „în picioare” în această perioadă, cel puțin deocamdată.

„Cred că dacă am fi jucat la turneul olimpic în perioada în care era stabilit inițial, am fi fost pregătiți cu toții pentru abordarea calificării. Însă, recent am aflat că și această competiție, fixată pe 14-16 iunie, a fost amânată pentru o dată care se va stabili ulterior. Turneul de calificare la Europene este singurul care a rămas „în picioare” deocamdată. Se va disputa în perioada 3-7 iunie, iar noi vom disputa patru meciuri în patru zile. Ne vom duela de două ori cu Polonia, o dată cu Ucraina și o dată cu Feroe. Ceva trebuie să se întâmple anul acesta, pentru că altfel programul va fi foarte aglomerat. Mai sunt meciuri de dezbătut în Liga Campionilor, în Final-Four, apoi în EHF”, a spus Bogdan Burcea.

La turneul preolimpic, tricolorele lui Burcea sunt repartizate într-o grupă cu Muntenegru, Norvegia și Thailanda.

Tricolorii lui Fortuneanu mai au de așteptat până la dubla cu Bosnia

Nici în cazul naționalei masculine de handbal a lui Rareș Fortuneanu lucrurile nu sunt foarte diferite. Tricolorii trebuiau să întâlnească în perioada 15-19 aprilie, în format tur-retur, selecționata Bosniei-Herţegovina, în primul play-off pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Dacă dubla cu Bosnia a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus, eventuala partidă din cel de-al doilea play-off, programat pentru luna iunie, stă sub semnul întrebării.

Odată cu debutul pandemiei, selecţionerul naţionalei de hanbdal masculin, Rareş Fortuneanu s-a izolat la domiciliul său din Franţa. Acesta a vorbit la telekomsport despre situația dificilă prin care este nevoită să treacă întreaga populație, dar și despre o eventuală reluare a activităților sportive.

„Situaţia este destul de gravă, trebuie să stăm în casă, departe de oameni. Deplasările sunt interzise, sau permise doar în condiţii extreme, pe baza unei declaraţii pe care trebuie să o avem în permanenţă la noi. Străzile sunt împânzite de poliţie şi armată, care verifică tot. În ceea ce priveşte handbalul, noi ne-am suspendat activitatea pe o perioadă nedeterminată. Sper ca această perioadă să fie cât mai scurtă. Cu toții suntem dornici de a juca şi a produce spectacol.

„Sunt sigur că lucrurile nu vor mai fi la fel ca până acum”

„Nu se ştie dacă se va relua sau când se va relua activitatea sportivă în acest an. După aproximativ 5 saptamani de izolare, sportivii au nevoie de pregătire pentru a fi la cote maxime. În această perioadă trebuie să profităm de familie, de copii. Putem să avem micile plăceri pe care în timpul serviciului nu avem cum să ni le îndeplinim. Ne pregătim, facem mişcare ca să nu ne sedentarizăm. Școala este oprită, dar primim lecţii prin intermediul internetului. Sunt sigur că lucrurile nu vor mai fi la fel ca până acum. Coronavirusul a dat totul peste cap, mai ales din punct de vedere economic. Nu ştiu cum vor ieşi cluburile din această problemă”, a explicat Rareș Fortuneanu, selecționer România.

Reamintim că în Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, România s-a clasat pe primul loc, cu 6 puncte. Tricolorii s-au impus în toate cele trei jocuri fără prea mari emoții: 29-24 cu Georgia, 32-21 cu Kosovo și 29-24 cu Italia.

