Handbaliştii lui Popescu au învins la Târgu Jiu după o revenire fantastică

Handbaliştii Universităţii Craiova au obţinut, duminică seară, un nou succes în campionatul intern. Elevii lui Cătălin Popescu au învins formaţia Constantin Brâncuşi Târgu Jiu, chiar în deplasare, cu scorul de 35-31 şi astfel au trecut cu brio peste eşecul dureros la un gol, din etapa precedentă, cu CSM Oradea. Partida a contat pentru etapa a 21-a din Divizia A, Seria D.

Universitatea Craiova: Lupitu, Gheorghiţă – A.Păun, Luntraru (12), Bouroș, Iovănescu (4), Ianăși (7), Țiu (7), Drugă (1), Rușeanu (2), Coadălată, Budoiu, Neacşu (2), Pătru. Antrenor: Cătălin Popescu.

Popescu: Pe final am jucat cu cap

Tehnicianul Craiovei, Cătălin Popescu, a povestit pe larg desfăşurarea jocului de la Târgu Jiu şi s-a arătat bucuros pentru victorie.

„A fost un meci foarte disputat, aşa cum ne aşteptam. Am făcut o primă repriză foarte slabă, atât pe atac, cât şi pe apărare. Au fost şapte goluri la pauza mare. Am început la fel de slab şi repriza a doua, s-au distanţat ei la nouă goluri, după care băieţii s-au trezit şi au început să joace ce trebuia. Am luat-o pas cu pas şi am recuperat până în minutul 55, când am venit la un singur gol. Apoi, pe final, am jucat cu cap şi am trecut peste presiunea pusă de public şi greşelile de arbitraj. Este o victorie extrem de importantă în economia clasamentului şi în lupta pentru locul doi”, a declarat Cătălin Popescu, antrenor Universitatea Craiova.

