Să reînceapă victoriile. Trupa lui Popescu are duel la Târgu Jiu

După eşecul destul de dureros cu CSM Oradea, din etapa precedentă, handbaliştii Universităţii Craiova sunt pregătiţi să treacă peste acel joc şi să reînceapă seria victoriilor în campionat. Trupa antrenată de Cătălin Popescu va disputa duminică un nou meci Divizia A, Seria D, dar de această dată în deplasare. Alb-albaştrii se vor deplasa la Târgu Jiu, pentru jocul cu formaţia din localitate, Constantin Brâncuşi Târgu Jiu. Partida este programată la ora 17 şi va conta pentru etapa a 21-a.

În precedenta deplasare de la Târgu Jiu, craiovenii s-au impus cu scorul de 32-28, în timp ce duelul din Bănie a fost câştigat la masa verde de elevii lui Popescu. Atunci, oaspeţii au anunţat în ziua meciului că nu se vor prezenta la Craiova şi astfel alb-albaştrii au avut câştig de cauză.

„Băieţii sunt montaţi pentru jocul de la Târgu Jiu“

Tehnicianul Craiovei, Cătălin Popescu, consideră că echipa a trecut peste şocul înfrângerii cu Oradea, de săptămâna trecută şi că la ora jocului cu Târgu Jiu cu toţii vor fi pregătiţi de meci.

„Încercăm să ne revenim după şocul din etapa precedentă, când am pierdut cu Oradea în ultima secundă. Băieţii sunt montaţi pentru jocul de la Târgu Jiu, cu toate că avem câteva probleme de efectiv. Doi dintre ei sunt răciţi, unul are o mică întindere, altul o entorsă. Sper ca până duminică să îşi revină şi să fim în efectiv complet la acest meci. Toate jocurile de la ei au fost foarte disputate, destul de încrâncenate. Au o ambiţie în plus când joacă acasă cu noi, dar sper să avem un arbitraj bun şi să câştigăm. Nu avem voie să mai pierdem niciun joc pentru a încheia pe locul al doilea, inclusiv duelul de acasă cu Sânnicolau“, a declarat pentru GdS Cătălin Popescu, antrenor Universitatea Craiova.

Etapa a 21-a Divizia A1, Seria D:

Vineri, 6 martie – ora 18.30: Unirea Sânnicolau Mare – Politehnica Timişoara;

Duminică, 8 martie – ora 17.00: Constantin Brâncuşi Târgu Jiu – Universitatea Craiova;

Miercuri, 11 martie – ora 14.30: CNOPJ Timişoara – HC Beldiman Arad.

Clasament: 1. CSM Oradea 46 puncte, 2. Unirea Sânnciolau Mare 39, 3. Universitatea Craiova 37, 4. CNOPJ Timişoara 24, 5. Constantin Brâncuşi Târgu Jiu 19, 6. HC Beldiman Arad 5, 7. Politehnica Timişoara 4.