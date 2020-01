Rapidistele, primele adversare ale „leoaicelor” în 2020

Echipa feminină de handbal SCM Craiova va reîncepe munca în acest weekend în Liga Florilor. Handbalistele lui Burcea se vor duela duminică cu Rapid Bucureşti, în primul joc din 2020. Partida este programată de la ora 11.00, în Sala Polivalentă din Bănie, şi contează pentru etapa a 13-a din Liga Naţională.

Antrenorul formaţiei feminine de handbal SCM Craiova, Bogdan Burcea, a susţinut o conferinţă de presă în care a prefaţat duelul cu Rapid Bucureşti. Strategul grupării din Bănie a vorbit şi pe tema lotului de jucătoare, menţionând că Timeea Tătar, Carmen Şelaru şi Iulia Khavronina nu sunt refăcute după accidentările suferite la finalul anului trecut. De asemenea, acesta a lămurit situaţia privind postul de selecţioner al naţionalei României, după ce zilele trecute preşedintele FRH, Alexandru Dedu, a anunţat că este unul dintre cei nominalizaţi.

„Zilele trecute, am făcut două şedinţe cu fetele. Le-am adus la cunoştinţă faptul că formaţia din Bucureşti s-a întărit şi că îşi doreşte să supravieţuiască în Liga Naţională. Este un meci periculos, având în vedere că este primul joc după sărbători. Am înţeles că cei din galeria Rapidului şi-au anunţat prezenţa la acest meci. Vor fi aproximativ 200 de persoane, dar sper ca noi să fim mult mai mulţi decât ei. Va fi un meci încrâncenat, dar cred că, indiferent de situaţie, nu avem voie să facem paşi greşiti. Din cele 42 de puncte care mai sunt în joc, am calculat cu minus 12 puncte şi doar în această sitaţie ne-am putea poziţiona pe un loc de cupă europeană la finalul campionatului. Este un obiectiv pe care vrem să îl îndeplinim“, a declarat Bogdan Burcea.

Ţicu, Şelaru, Zamfir şi Savu continuă în Bănie

„Din punct de vedere sănătăţii, avem două fete, Chetraru şi Tătar, care vin după accidentări. Pentru Khavronina, care a suferit o ruptură de ligamente, acest an este compromis. Carmen Şelaru a jucat ultimul meci din 2019 cu ligamentul rupt. S-a operat şi va reveni din vară. Fiind cea mai veche jucătoare, cu 10 sezoane la Craiova, i s-a prelungit contractul şi o aştept din vară să pună umărul la noul proiect al echipei. De asemenea, Ţicu, Zamfir şi Savu au contractul prelungit”

„Nikolic încheie în această vară contractul cu Craiova, iar noi ne dorim ca de acum înainte să avem o echipă formată doar din jucătoare cu cetăţenie română. În proporţie de 60%, atât Zamfir, cât şi Ana Maria Savu sunt refăcute. Au jucat în toate cele trei turnee din decembrie, însă se vede că sunt departe de forma care le-a consacrat. Odată cu revenirea lor, cred vom fi o echipă greu de învins. Mă bucură faptul că am acordat destul timp de joc unor jucătoare pe care le foloseam mai mult la antrenamente. Sunt puţin îngrijorat de situaţia portarului. Sper să se ridice la nivelul jucătoarelor de câmp“, a adăugat antrenorul formaţiei din Bănie.

Posibile noutăţi în lotul oltencelor

Accidentările le dau bătăi de cap oficialilor Craiovei şi în acest an, iar acest lucru îi obligă să se gândească la întărirea lotului. Tehnicianul grupării din Bănie a dezvăluit că este în discuţii cu trei jucătoare şi că, în perioada următoare, pot apărea noutăţi în lot.

„Avem trei înţelegeri cu nişte jucătoare. Una dintre ele este posibil ca, în zilele următoare, să apară la Craiova. Vreau să aduc doar jucătoare de care ne putem folosi şi să nu mai facem aceleaşi greşeli ca anul trecut. În acest moment, fără dublură este postul de pivot, cel al Bobanei Klikovac. Ea era dublată de Tătar, care a dispărut. A venit apoi Ilie, care a jucat mai bine decât amândouă, dar s-a accidentat şi ea“, a anunţat tehnicianul Craiovei

Burcea spune pas naţionalei

Chiar dacă s-a aflat printre favoriţii Federaţiei Române de Handbal pentru a prelua naţionala României, antrenorul Craiovei, Bogdan Burcea, a răspuns negativ cererii de selecţioner. Acesta doreşte să rămână în Bănie şi cere suportul iubitorilor de handbal pentru viitorul ocupant al băncii tehnice a României.

„Nu voi prelua naţionala, însă sunt convins că oricare dintre colegii mei va face mult mai mult decât s-a făcut în ultimii doi ani. Nu plec de la Craiova. Am contract, îmi fac treaba cum ştiu şi voi mai sta pe aici o perioadă destul de lungă. Sper ca toată lumea să înţeleagă că trebuie să susţinem necondiţionat noul selecţioner, indiferent care ar fi acela. Au mai rămas două variante şi sunt convins că preşedintele îl va convinge neapărat pe unul dintre cei doi colegi“, a mai spus Bogdan Burcea.

