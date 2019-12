Patricia Vizitiu: Echipa asta merită mult mai mult din partea românilor

Jucătoarea Patricia Vizitiu, a vorbit despre prestația României la acest Campionat Mondial și l-a apărat pe selecționerul Tomas Ryde. În plus, a avut și un mesaj dur pentru cei care au criticat naționala.

„Multe nu sunt de spus. Am avut o prestație destul de slabă. Cred și simt că nu asta e valoarea noastră. Dar tabela mă contrazice. Nu e normal să se dea în antrenor. Să nu uităm că am luat cu acest cuplu de antrenori o medalie la Mondiale și am mers la Jocurile Olimpice. Când a luat locul trei la Mondiale și când a calificat echipa la Jocurile Olimpice a fost bun? Dar așa e în România, mereu sunt mulți cunoscători de handbal. Consider că echipa asta merită mult mai mult din partea românilor. Când e bine, e frumos. Când e greu, doar apropiații sunt lângă noi. La alte echipe, fetele sunt susținute când pierd. Noi ne susțiem una pe alta şi vreau să le mulțumesc fanilor care au fost aici”, a declarat jucătoarea Craiovei.

„Am arătat că putem întoarce unele meciuri. Merităm să fim la turneul preolimpic, dar și la Jocurile Olimpice. Trebuie să învățăm din ce am făcut greșit și să mergem mai departe. Nu putem merge la turneul preolimpic cu gândul la acest Campionat Mondial. Sunt singură că acolo România va arăta altceva”, a încheiat Patricia Vizitiu.

Citeşte şi: Cupa Mondială a Cluburilor aşteaptă primul fluier. Răzvan Lucescu, prezent cu Al-Hilal