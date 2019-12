Cristina Neagu: Nici nu îmi găsesc cuvintele

După meci, Cristina Neagu, de 31 de ani, cea mai bună handbalistă a României, a analizat prestația „tricolorelor“ la acest turneu final și a avut un mesaj clar pentru colegele de la echipa națională.

„Este destul de greu de vorbit după o astfel de înfrângere, după o astfel de grupă principală. Nu știu… Am fost foarte fericite că am ajuns aici, dar am făcut meciuri foarte slabe. Contra Rusiei am făcut 40 de minute chiar foarte bune și am fost egale cu ele, cu Suedia am jucat mai prost. Azi, după o asemenea înfrângere, nici nu îmi găsesc cuvintele. Eu cred că nu asta e fața adevărată a României“, a spus Cristin Neagu.

„Peste trei luni jucăm în turneul preolimpic, care este foarte important. Probabil va fi același nucleu de jucătoare acolo și toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să se antreneze mai bine la echipele de club, să vină cu o pregătire mai bună. Foarte multe lucruri nu se pot face la națională. Trebuie să fi montat și să te gândești că aici e un alt nivel. Cred că și-au dat seama de asta și cele care până acum nu au mai fost la națională. Nivelul este mai ridicat decât în Liga Națională“, a adăugat liderul naţionalei.

„Toată lumea e vinovată”

Lipsa jucătoarelor de la Corona Braşov a fost sesizată şi de Neagu. Aceasta consideră că echipa ar fi arătat altfel, dacă în lot se regăseau şi sportivele suspendate.

„Cu siguranță că toată lumea e vinovată, începând cu stafful și terminând cu jucătoarele. E clar că lucrurile nu au fost așa cum trebuie nici din partea staffului. Cred că, dacă erau fetele de la Brașov, era mai bine. Unele erau de mai mulți ani la națională, știau sistemul. E greu să aduci jucătoare la lot cu o zi înainte de plecare, așa cum s-a întâmplat cu Polocoșer sau Dache. Unele erau într-o formă foarte bună și lucrurile ar fi arătat altfel“, a punctat Cristina Neagu.

