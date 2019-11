România îşi începe aventura în Japonia

Reprezentativa feminină a României a intrat în linie dreaptă cu pregătirea înainte de startul Campionatului Mondial de la Kumamoto (Japonia). Tricolorele au fost repartizate în grupa C, alături de Ungaria, Muntenegru, Spania, Kazakhstan şi Senegal, iar pentru a trece în faza următoare au nevoie de jocuri aproape perfecte cu fiecare adversară. Trupa lui Tomas Ryde are în palmares trei medalii de aur la Campionatul Mondial, în 1956, 1960 şi 1962. De asemenea, handbalistele României s-au clasat pe locul doi la Mondialele din 1973 şi 2005 şi pe trei în 2015, în timp ce la Campionatul European din 2010 au obţinut medalia de bronz.



Pentru turneul final din Japonia, selecţionerul Tomas Ryde a făcut următoarea selecţie: Dedu, Dumanska, Ciucă; extreme stânga: Florica, Iuganu Interi stânga: Neagu, Perianu, Polocoșer; centri: Pristăviță, Zamfirescu, Dache; interi dreapta: Vizitiu; extreme dreapta: Udriștoiu, Seraficeanu; pivoți: Pintea, Băcăoanu, Ostase

Vizitiu, jucătoarea Craiovei de sub tricolor

Patricia Vizitiu a fost chemată în regim de urgenţă la naţionala României, după ce câteva jucătoare din lotul Coronei Braşov au fost suspectate că ar fi apelat la un tratament cu laser intravenos. Jucătoarea Craiovei îşi doreşte să obţină rezultate frumoase sub tricolor şi, în special, să nu întâmpine probleme de ordin medical.

„Îmi doresc să fim sănătoase şi încrezătoare. Trebuie să jucăm bine în fiecare meci şi sper ca sâmbătă să debutăm cu o victorie, în meciul cu Spania. Cred că putem să ajungem foarte departe la acest mondial“, a declarat Patricia Vizitiu, jucătoarea Craiovei.

Ungaria, Spania şi Muntenegru, principalele candidate

România va începe turneul mondial pe 30 noiembrie, contra Spaniei. Ibericele sunt considerate favorite după ultimele frământări din tabăra română. Un eventual succes cu Spania va conta foarte mult pentru moralul jucătoarelor. Va fi un meci extrem de important pentru Neagu și compania, având în vedere că primele trei echipe se califică mai departe, iar România mai are de înfruntat două adversare extrem de incomode: Muntenegru și Ungaria. Pe lângă acestea, în grupa C se mai regăsesc Kazakhstan şi Senegal.

Despre rivalele din grupă:

Ungaria – Rivala României în grupă, Ungaria a participat la un turneu la Seul, alături de Rusia, Serbia și Coreea de Sud. Echipa pregătită de danezul Kim Rasmussen a pierdut primul test cu Rusia, campioana olimpică, dar a trecut apoi de țara gazdă, 31-25. Unguroaicele au rulat tot lotul și au exersat mai multe formule de echipă. Ungaria este una dintre puținele formații, alături și de România, care se bazează doar pe jucătoare care activează în campionatul intern. De asemenea, gruparea din Ungaria are până în prezent 94 de victorii şi 22 de participări la Campionatele Mondiale.

Muntenegru – Echipa națională de handbal feminin a Muntenegrului este antrenată din 2010 de Dragan Adžić. Echipa a câștigat o medalie de argint în 2012, prima medalie olimpică pentru Muntenegru, după ce a fost învinsă în finala turneului olimpic de handbal feminin de către echipa Norvegiei, cu scorul de 26-23. La jocurile Olimpice din 2012 au obţinut medalia de argint, în timp ce la Campionatul European din acelaşi an au triumfat.

Spania – Ibericii se pot lăuda cu medalii de bronz la Campionatul Mondial din 2011 şi Jocurile Olimpice din 2012. Totodată, în 2008 şi 2014 s-au clasat pe locul secund la Campionatul European, fiind şi cele mai bune rezultate ale Spaniei.

Kazakhstan şi Senegal nu au obţinut până în prezent rezultate notabile în competiţiile internaţionale.

Programul României de la CM:

Sâmbătă, 30 noiembrie – ora 11.00: Spania – România;

Duminică, 1 decembrie – ora 11.00: Senegal – România;

Marţi, 3 decembrie – ora 12.00: Kazahstan-România;

Miercuri, 4 decembrie – ora 8.00: Muntenegru-România;

Vineri, 6 decembrie – ora 12.00: România-Ungaria.

Omron – bifat, Olanda – de analizat

Naţionala feminină de handbal a României a învins formaţia japoneză Omron cu scorul de 25-23, într-un meci de pregătire desfăşurat duminică în Japonia. Selecţionerul Tomas Ryde a apreciat evoluţia tricolorelor în perspectiva debutului la Campionatul Mondial, care va începe sâmbătă în „Ţara Soarelui Răsare“.

„Unul dintre obiective a fost ca toate fetele să fie pe teren. Cristina Neagu nu a putut din cauza genunchiului un pic umflat. Evoluţia celorlalte jucătoare a fost pozitivă. Am fost atenţi la evoluţia fetelor noi, Dache, Polocoşer, Vizitiu. În multe aspecte s-au descurcat foarte bine, sunt mulţumit. Am încercat să o punem pe Dache în situaţii unu la unu. E foarte puternică în acele momente, a devenit foarte încrezătoare în jocul ei la echipa naţională. În apărare am folosit mai multe moduri tactice, insistând pe partea de pressing, iar în unele momente ale jocului ne-a ieşit foarte bine. A fost o zi bună, încă suntem obosiţi, dar avem o echipă optimistă şi încercăm să devenim mai buni”, a declarat antrenorul suedez.

Totodată, tricolorele au mai disputat un meci amical şi în compania reprezentativei Olandei. De această dată, elevele lui Tomas Ryde au cedat cu 32-23 în faţa câştigătoarelor medaliilor de bronz de la precedentul Campionat Mondial.

Componenţa grupelor de la CM:

Grupa A: 1. Norvegia F, 2. Olanda F, 3. Slovenia F, 4. Serbia F, 5. Angola F, 6. Cuba F.

Grupa B: 1. Danemarca F, 2. Franţa F, 3. Germania F, 4. Coreea de Sud F, 5. Australia F, 6. Brazilia F.

Grupa C: 1. Ungaria F, 2. România F, 3. Spania F, 4. Montenegro F, 5. Kazakhstan F, 6. Senegal F.

Grupa D: 1. Rusia F, 2. Suedia F, 3. Japonia F, 4. China F, 5. Argentina F, 6. D.R. Congo F.

