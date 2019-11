Alb-albaștrii au făcut ce au vrut pe teren în meciul cu Beldiman Arad

Echipa masculină de handbal Universitatea Craiova își continuă seria bună din campionat și după partida disputată astăzi, pe teren propriu, împotriva formației HC Beldiman Arad. Oltenii s-au impus cu scorul de 38-20, iar acum se pregătesc de derbiul din partida următoare, cu CSM Oradea. Meciul a contat pentru etapa a 11-a din Divizia A, seria D.

A fost un meci la discreția alb-albaștrilor, care au intrat la pauză cu o diferență confortabilă, de 9 goluri, scor 19-10. În prima parte s-au remarcat Paul Iovănescu și Ovidiu Ianași, autorii mai multor goluri spectaculoase.

Alb-albaștrii au continuat să preseze și în partea secundă, stând mai bine decât adversarii la capitolul fizic. Ușor, ușor diferența a crescut, iar la final tabela a indicat 38-20.

Universitatea CRAIOVA: Ionuț Gheorghiță, Răzvan Lupitu, Radu Gheorghe – Paul Iovănescu (8 goluri), Mihai Păun, Andrei Pătru (2), Alexandru Drugă (3), Vasile Luntraru (5), Ovidiu Ianăși (9), Vasile Neacșu, Marian Bouros (1), Marius Budoiu (1), Gabriel Rușeanu (5), Sorin Coadălată (4).

Cătălin Popescu: Singura necunoscută a fost scorul

La finalul jocului din Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”, tehnicinul grupării oltene, Cătălin Popescu, s-a arătat mulțumit de jocul elevilor săi. De asemenea, acesta a reușit să folosească și jucătorii care au evoluat mai puțin în acest sezon.

„A fost un meci la discreția noastră. Nu s-a pus în niciun moment problema învingătoarei. Singura necunoscută a fost scorul. Cel mai important este că am marcat multe goluri și, totodată, am primit puține. Mă bucură și faptul că am reușit să folosesc toți jucătorii, chiar și pe cei care nu aveau minute. Urmează o pauză săptămâna viitoare, după care derbiul pentru locul întâi cu Oradea”, a spus Cătălin Popescu.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova ocupă locul doi, cu 25 de puncte, la egalitate cu CSM Oradea.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va sta, pentru ca în următorul joc să se deplaseze la Oradea, pentru derbiul seriei D.

