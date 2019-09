Cătălin Popescu: Mi-a plăcut atitudinea băieţilor

Antrenorul echipei de handbal masculin a Universităţii Craiova, Cătălin Popescu, s-a declarat mulţumit de atitudinea elevilor săi şi de rezultatul înregistrat duminică, în meciul cu CSU Poli Timişoara. Alb-albaştrii s-au impus cu 41-28 în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ şi ocupă locul doi în Divizia A, seria D, cu 6 puncte.



„Erau câteva necunoscute vizavi de cei de la Timişoara. Ştiam că au schimbat aproape toată echipa, dar nu aveam prea multe informaţii despre cei noi. Se pare că ne-am descurcat bine. După începutul ezitant de meci, când ne-au surprins puţin, am reuşit să revenim. S-a văzut diferenţa de valoare inclusiv pe tabela de marcaj. E important că am reuşit să folosesc toţi jucătorii. Au fost, evident, şi greşeli în apărare, dar scorul contează cel mai mult. Mi-a plăcut atitudinea băieţilor şi consider că suntem pe drumul cel bun. A fost un meci cu multe goluri, spectaculos. Asta ne dorim, pentru că în felul acesta atragem şi publicul la sală. Acum vine un meci la Arad, despre care iarăşi nu avem prea multe informaţii. Dar îl abordăm cu siguranţă la victorie“, a declarat Cătălin Popescu, pentru GdS.



„Sperăm să obţinem rezultate mai bune decât anul trecut“

La rândul său, jucătorul Gabriel Ruşeanu speră ca echipa sa să facă un sezon foarte bun.



„Am început puţin mai greu, ne-au condus, dar ştiam că vom reveni şi că dacă vom munci o să câştigăm. Ne-am trezit la timp şi am obţinut o victorie uşoară. Am stat mult mai bine decât ei din punct de vedere fizic. Am şi vorbit la pauză pe tema asta şi am zis să presăm, pentru că putem câştiga la o diferenţă mare. Suntem mai mulţi, avem mai multe schimbări şi sperăm să obţinem rezultate mai bune decât anul trecut“, a declarat Ruşeanu.

