Echipa masculină de handbal a Universităţii Craiova începe o nouă etapă de pregătire. După trei săptămâni de la reunire, perioadă în care s-au pus la punct la capitolul fizic, elevii lui Cătălin Popescu vor debuta mâine în amicale.



„Am reluat pregătirile din 25 iulie, am făcut apoi un semicantonament pe plan local, cu antrenamente în nisip. Apoi, uşor-uşor, am intrat şi în sală şi am lucrat tehnico-tactic. Mâine o să mergem şi o să susţinem un joc amical la Odorhei, de la ora 17.00. Pe urmă continuăm drumul spre Sighişoara, unde vom participa la un turneu ce se va întinde până vineri. Acolo vom întâlni pe CNE Sighişoara, CSM Oradea şi CSU Suceava. O să jucăm practic în fiecare zi câte un amical. Vineri seară ne întoarcem la Craiova, apoi miercuri, 28 august, vom juca un amical cu CSM Alexandria aici, iar marţea următoare mergem la ei să jucăm“, a explicat antrenorul alb-albaştrilor, Cătălin Popescu, pentru GdS.



Lotul Universităţii Craiova a suferit multe modificări în această vară. I-a „pierdut“ pe Radu Guşatu, care va juca la CSM Alexandria, Codruţ Păun a plecat la Steaua II Bucureşti, iar Alex Mănescu s-a lăsat.



Din „vechea gardă“ îi regăsim pe portarii: Ionuţ Gheorghiţă, Răzvan Lupitu şi Gheorghe Radu, dar şi pe jucătorii de câmp Vasile Luntraru, Mihai Iovănescu, Ovidiu Ianăşi, Gabriel Ruşeanu, Laurenţiu Budoiu şi Mihai Păun. La capitolul sosiri sunt multe nume: Alex Drugă (Tg. Jiu), Daniel Neacşu (CSS Bacău), Sorin Coadălată (CSS Caracal), Andrei Pătru (CT Media Bucureşti), Ionuţ Troancă (CNO Braşov) şi Marian Bouros (CSM Focşani).



„Am 15 băieţi în acest moment, dar nu este exclus ca lotul să mai sufere modificări pe parcurs“, a punctat Cătălin Popescu.