După turneul amical de la Vâlcea, echipa feminină de handbal SCM Craiova debutează la Cupa Craiovei vineri dimineaţă, împotriva Rapidului. Antrenorul grupării din Bănie, Bogdan Burcea, a declarat ieri că a fost mulţumit de rezultatul obţinut la Cupa Vâlcii. El se aşteaptă la partide viu disputate la turneul pe care-l găzduieşte în Sala Polivalentă.



„Urmează a 13-a ediţie a Cupei Craiovei. Este un turneu de pregătire, în care nu vom beneficia de aportul Cristinei Zamfir şi al Jelenei Trifunovic. Ele vor fi pregătite 100% după jumătatea lunii septembrie. Fetele care sunt apte din punct de vedere medical s-au pregătit foarte bine. Au făcut un prim turneu foarte bun la Vâlcea. Pregătirea am abordat-o cu doar zece sportive, după care am avut şi tinerele care au fost prezente la Campionatele Europene.

Nu am reuşit să ne pregătim din punct de vedere tehnico-tactic decât individual, pe cuplu şi colectiv. De aceea prestaţiile avute la Vâcea au fost surprinzătoare. Acest fapt denotă dorinţă. M-am bucurat că echipa s-a descurcat foarte bine şi pe faza atacului, cât şi pe faza de apărare. Vom încerca să facem acelaşi lucru şi la Cupa Craiovei. Importante nu sunt rezultatele din teren, ci obiectivele noastre fixate pe partea de pregătire. Remarc prezenţa din acest sezon a Patriciei Vizitiu, care zic eu că a fost cea mai eficientă sportivă pe faza atacului în turneul de la Vâlcea. Sper să îşi facă simţită prezenţa şi în meciurile oficiale“, a declarat strategul SCM Craiova.

Drum lung până în grupele Cupei EHF

SCM Craiova a încheiat sezonul trecut pe poziţia a şasea în Liga Florilor, poziţie care nu i-a asigurat un loc în Cupele Europene. Datorită performanţei realizate în trecut în Cupa EHF, handbalistele craiovene au primit un wild-card şi vor putea participa în Cupa EHF şi în acest an. Până în grupele competiţiei, „leoaicele“ sunt nevoite să treacă de trei tururi preliminare.



„Oamenii au îmbrăţişat această echipă, deşi nu am avut un sezon foarte bun, mai ales din cauza absenţelor de marcă. Cu toate acestea, am fost la un gol de sferturile de finală în EHF şi la o victorie de locul al treilea în campionat. Vom încerca şi în acest sezon să calificăm echipa în grupe, chiar dacă suntem nevoiţi să trecem de trei tururi preliminare. Primul tur va fi la îndemână, împotriva echipei Jomi Salerno, care a acceptat să joace la Craiova ambele manşe (7-8 septembrie), deşi iniţial ne propuseseră ca ambele meciuri să se dispute în Italia, dar apoi vor începe meciurile adevărate.

În turul doi vom întâlni echipa Tertnes Bergen, din Norvegia. Acestea au în componenţă jucătoare care au fost ani de zile în lotul Norvegiei, dar şi câteva tinere care sunt în prezent în echipa naţională de tineret. Consider că dacă la acea oră vom beneficia de aportul lui Trifunovic şi a lui Zamfir, dar şi al celorlalte jucătoare, avem toate argumentele să sperăm la calificarea în turul trei“, a menţionat Bogdan Burcea.

Debut de foc în Liga Florilor

SCM Craiova debutează în noul sezon al Ligii Florilor în compania Bistriţei, formaţie care a terminat pe podium în ediţia precedentă. Performanţa se regăseşte în continuare pe lista de obiective a lui Bogdan Burcea, care nu se sperie de niciun adversar.



„Anii au trecut, această echipă s-a dezvoltat, a performat, iar acum se află în faţa unui nou sezon. Va fi un campionat foarte puternic, de la care avem aşteptări indiferent de mişcările de trupe care s-au făcut la pricipalele adversare. În mod sigur, ne-am propus să performăm şi în acest sezon. Sper ca sportivele să fie sănătoase, astfel încât să putem aborda toate partidele la victorie, atât în campionat, cât şi în cupa EHF.

Niciodată nu am ţinut să joc cu anumite echipe în debut sau la mijlocul turului. Consider că totul se rezumă la prestaţiile noastre, la cât de bine pregătiţi vom fi la startul campionatului. Debutăm cu Bistriţa, care este o echipă ce investeşte masiv. Fac pregătirea în Coreea în acest an, au jucătoare de marcă, de lot naţional, dar noi ne jucăm şansa cu toată lumea. Ne-am propus să câştigăm fiecare partidă, dar nu jucăm singure. Avem adversari pentru care reprezentăm o ţintă. Suntem o echipă care a realizat cea mai mare performanţă la nivel de cupe europene după anii 1990, exceptând Liga Campionilor şi încercăm să ne păstrăm statutul, să ridicăm nivelul echipei şi să ne putem bucura de cât mai multe victorii“, a încheiat Bogdan Burcea.



Cupa Craiovei, ediţia a 13-a

Program:

Vineri, 9 august:

Etapa I – ora 9.30: SCM Craiova – Rapid Bucureşti, ora 11.30: CSM Slatina – HC Zalău;

Etapa a II-a – ora 17.30: SCM Craiova – CSM Slatina, ora 19.30: Rapid Bucureşti – HC Zalău;

Sâmbătă, 10 august:

Etapa a III-a – ora 9.30: SCM Craiova – HC Zalău, ora 11.30: Rapid Bucureşti – CSM Slatina, ora 13.00: festivitatea premiere.