Adrian Iencsi a anunțat lotul naționalei U20 pentru meciurile cu Polonia și Elveția! Știința are doi reprezentanți

Echipa națională U20 a României întâlnește Polonia, pe 27 martie, de la ora 17:30 (Stadion ‘Eugen Popescu’, Târgoviște) și Elveția, în 31 martie, ora 13:30 (Stadion ‘Copet’, Vevey) în ultimele sale două meciuri din sezonul 2025-2026 al Elite League.

Vineri, selecționerul Adrian Iencsi a anunțat lotul reprezentativei Under-20. Printre cei prezenți se regăsesc și doi jucători de la Universitatea Craiova, Darius Fălcușan și David Barbu.

Lot România U20:

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Mate Simon (FK Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);

Fundași: Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus București), Emanuel Marincău (Mainz/Germania), Răzvan Călugăr (CSC Șelimbăr), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth/Germania);

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus București), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (Sevilla FC/Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange/Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus București), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);

Atacanți: Jason Kodor (Lecce/Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).

