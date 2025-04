AFC Milan Academy Craiova și-a câștigat respectul la Memorialul „Pasquale Gallo“

Grupa de juniori născuți în 2014 a clubului AFC Milan Academy Craiova a participat săptămâna trecută la un puternic turneu în localitatea Lamezzia Terme, din Reggio Calabria, numit Memorialul „Pasquale Gallo“. Gruparea din Bănie, condusă de la margine de antrenorul Daniel Ciocănescu și supervizată de președintele Jan Nicola, a reușit să-și câștige respectul în Italia, terminând competiția pe locul 6, din 64 de echipe aflate la start!

AFC Milan Academy Craiova a încheiat grupa fără gol primit! A înregistrat următoarele rezultate: 1-0 cu Rocca di Capri Leone, 4-0 cu Stabia și 6-0 cu Vigor Lamezia.

În optimi, puștii Milan Academy Craiova s-au impus cu 2-0 în fața celor de la Adelkom. Din păcate, în sferturi au pierdut, 0-2, în fața Fiorentinei. Apoi au jucat pentru locul 7-8 și s-au impus cu 2-0 în fața celor de la Calcio Sicilia. Ulterior au mai susținut un joc, pentru locul 5-6, unde au cedat la limită, 0-1, cu formația Catania 0-1.

Jan Nicola: „Nu am cum să nu fiu mulțumit“

Președintele formației AFC Milan Academy Craiova, Jan Nicola, s-a declarat foarte mulțumit de realizările puștilor lui Daniel Ciocănescu.

„A fost un turneu foarte bun, din toate punctele de vedere. Au luat parte echipe puternice, precum Juventus, Fiorentina, Atalanta, Catania, Inter și multe alte echipe puternice din Italia. Să fii în primele șase din 64 de echipe participante… Nu am cum să nu fiu mulțumit. Am câștigat grupa fără gol primit! Cu puțină atenție în meciul cu Fiorentina puteam fi și mai sus. Ca idee, Fiorentina a cștigat turneul, după ce a învins-o în finală pe Juventus.

După am jucat pentru locul 7-8, am câștigat, cu Calcio Sicilia, și ne-a învins Catania tot după o greșeală individuală. Am luat doar trei goluri în tot turneul și toate din cauza unor greșeli individuale! Ce am văzut acolo, în plus față de ce se joacă la noi, a fost o viteză și o agresivitate foarte mare. A fost o experiență frumoasă și utilă și cu siguranță vom participa și la viitoarea ediție“, a declarat Jan Nicola, pentru GdS Sport.

AFC Milan Academy, lot de jucători:

Eduard Diaconu, Ianis Surugiu, Ovidiu Enăchescu (căpitan), Eric Niță, Mario Pițurcă, Denis Dichiu, Nicolas Peicea, David Soceanu, Ștefan Preda, Ianis Niță, Luca Fulger, Luca Nicolae.

