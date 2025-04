Alex Mitriță: “Cât timp sunt şanse, trebuie să ridicăm capul”

Marcatorul Universităţii Craiova din partida cu U Cluj, Alex Mitriţă, a fost tare dezamgit după înfrângerea suferită în Ardeal, care reduce considerabil şansele Ştiinţei de a cuceri titlul.

“Două reprize total opuse. Am avut șansa să marcăm pentru 2-0, apoi au marcat ei. O dezamăgire mare, dar mergem mai departe. Sunt nervi, e frustrare. Sunt puncte importante, a fost un meci intens. Lăsăm capetele jos, mergem la muncă și trebuie să tragem tare. Nu au avut ocazii mari, am făcut noi două greșeli. Nici Zajkov nu a vrut să și-o bage în poartă. Nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe”, a spus Mitriță, la Digi Sport.

“La fiecare meci sunt marcat. Nu e ușor să am mereu unul sau doi oameni pe mine. Se vede cu ochiul liber că au atenție specială pentru mine, dar nu am ce să fac. Nu trebuie să fim dezamăgiți, vom face analiza video și vedem unde am greșit.

Cât timp avem șanse, trebuie să ridicăm capul și să dăm totul la următoarele 4 meciuri.

Îmi doresc să marchez în fiecare meci, dar mai ales să câștige echipa.

Vă dați seama, cu cât marchez mai des, cu atât am mai mari șanse să fiu la echipa națională”, a mai spus Mitriță.

