Ştefan Baiaram: “Am pregătit foarte bine meciul”

Universitatea Craiova şi-a făcut corect socotelite în privinţa meciului cu Dinamo şi continuă cursa de urmărire a liderului FCSB. Ștefan Baiaram (22 de ani), MVP-ul partidei după ce le-a dat un gol “câinilor” și a oferit un assist pentru Mitriță, a explicat că „leii” au pregătit foarte bine acest joc de pe Arena Naţională.

“Mă bucur pentru că am făcut un meci bun, pentru că am și marcat și plecăm acasă fericiți. Este o seară bună pentru mine și colegii mei. Nu ne-am gândit că va fi ușor, am pregătit foarte bine meciul. Mă bucur că nu le-am dat spații și că a ieșit bine.

Am foarte multe goluri ieșite din centrările lui Nicu (Bancu – n.r.). El aduce foarte bine mingea în careu. Iar legat de golul al doilea, am văzut spațiul liber, am încercat să accelerez, știam că el vine în spatele meu, așa că am pasat”, a declarat Baiaram, la Digi Sport.

Întrebat de titlu, Ştefan Baiaram a spus: “Mai avem multe meciuri… Mergem la Cluj în etapa viitoare, ne gândim la trei puncte. Avem șanse la titlu, pentru că avem jucători experimentați, de echipă națională. Și cu FCSB am arătat bine, dar nu am luat cele trei puncte”.

