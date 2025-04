Mirel Rădoi: “Acum trebuie să securizăm poziţia a treia”

Universitatea Craiova a câştigat cu Dinamo, a urcat pe locul 2, dar antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi, a declarat că în primul rând se gândeşte la “securizarea” locului 3, apoi la titlu.

“Felul în care am început meciul a arătat că am venit să dominăm și să câștigăm. Am început foarte bine. E o victorie meritată. S-a simțit o presiune, pentru că nu am jucat așa cum mi-am dorit. Voiam o posesie mai mare în prima parte și nu am profitat de spațiile pe care Dinamo ni le-a dat. Încerc de foarte multe ori să mă controlez. Din păcate, ăsta e felul meu, mai am de lucru. Asta era supărarea mea, pentru că se știau zonele în care trebuia să atacăm spațiile. De aceea eram supărat.

Nu mă lăsați să stau departe de clasament. Noi trebuie acum să ne securizăm poziția a treia, să nu ne trezim că ne uităm în sus și nu vedem că se apropie cele din spatele nostru. Obiectivul meu este să ne securizăm locul trei! Pentru mine e foarte important să ne păstrăm atitudinea pe care am arătat-o”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.

