Alex Mitriţă: “E o victorie muncită, meritată”

Vedeta formaţiei Universitatea Craiova, Alex Mitriţă, se bucură că a reuşit să marcheze în poarta rivalei Dinamo, menţionând că jocul a fost pregătit minuţios. Întrebat despre titlu, “Piticul Atomic” a îndemnat la calm.

“E o victorie meritată, muncită. Am pregătit foarte bine meciul, Mister l-a gândit foarte bine, cu staff-ul său. Știam că vor veni spațiile, am avut răbdare. Asta este calitatea mea, când am spațiu, încerc să dau la poartă. Sunt bucuros că am câștigat.

Vrem să ne gândim la fiecare meci în parte. Nu facem bine dacă ne gândim pe termen lung. Am câștigat un meci, acum avem o deplasare grea la Cluj. Nu e ușor să te lupți pentru un trofeu. E o presiune imensă. Nu trebuie să ne gândim la ultimul meci, următorul este cel mai important. Campionatul este visul meu, este visul tuturor oltenilor”, a declarat Alex Mitriță, la Digi Sport.

