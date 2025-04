Liga Campionilor / Arsenal s-a impus şi pe “Bernabeu” şi a eliminat-o pe Real Madrid

Arsenal s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Real Madrid, deținătoarea trofeului, cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seară, chiar pe Stadionul “Santiago Bernabeu”, în manșa secundă a sferturilor de finală. “Tunarii” aveau deja un avantaj confortabil, după ce se impuseseră la Londra cu 3-0.

În fieful “galacaticilor”, Arsenal a marcat prin Bukayo Saka (’65) și Gabriel Martinelli (’90+3), după ce au ratat și un penalti. Vinicius Junior a marcat golul de onoare pentru “los blancos” (’67).

Real Madrid: Courtois – Lucas Vazquez (’61, Endrick), Asencio (’75, Modric), Rudiger, Alaba (’61, Fran Garcia) – Fede Valverde, Tchouameni, Jude Bellingham – Rodrygo (’61, Ceballos), Kylian Mbappe (’75, Brahim Diaz), Vinicius Junior.

Antrenor: Carlo Ancelotti.

Arsenal: Raya – Timber (’90+5, Ben White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Partey, Rice (’90+5, Zincenko), Odegaard – Saka (’77, Trossard), Mikel Merino, Martinelli (’90+5, Tierney).

Antrenor: Mikel Arteta.

Arsenal a ajuns din nou în semifinalele Ligii Campionilor după o pauză de 16 ani.

În semifinale, Arsenal o va înfrunta pe PSG, care a eliminat în sferturi o echipă engleză, pe Aston Villa, după 3-1 și 2-3.

Arteta: “E o noapte de care pot să fiu foarte foarte mândru”

Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal Londra, a salutat calificarea jucătorilor său în semifinalele Ligii Campionilor, după două meciuri în care a fost net superioară campioanei Europei.

“Nu știu dacă putem juca mai bine decât am făcut-o. Și nu doar pentru că ne-am calificat în semifinale ci modul în care am făcut-o. Asta arată caracterul acestei echipe și al acestui club. Este o noapte de care pot să fiu foarte mândru. Acesta este un pas foarte important în proiectul nostru. Iar meritul revine tuturor jucătorilor. După trei minute pe acest stadion, simți că orice este posibil; ei sunt experți în generarea unui astfel de haos. Și a fost dificil să ignori acest sentiment, dar jucătorii au dat totul. Trebuie să fiu foarte sincer. Mi-am dat seama de ce se poate întâmpla orice în această etapă. Are o mare capacitate de a genera haos, incertitudine și incapacitatea de a controla anumite lucruri… Dar am reușit să ieșim de acolo cu o echipă fără experiență în asta”, a spus Arteta.

