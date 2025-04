Alex Mitriță: „Meritam toate cele trei puncte!“

Vedeta echipei Universitatea Craiova, Alex Mitriță, regretă că echipa sa nu a obținut toate cele trei puncte din meciul cu FCSB. El consideră că Știința ar fi meritat golul la ultima fază, când Mora a țintit bara lui Tîrnovanu.

„Nu am mai trăit ce am trăit la Rapid, din păcate. Era un gol muncit, o victorie muncită, dar atât am putut. Am muncit și felicit toți băieții, am avut atitudine. Meritam toate cele trei puncte. A fost o lecție bună pentru noi (n.r. eliminarea din Cupă). Am avut atitudine, dar păcat că nu am câștigat. Am făcut un pressing bun, am stat bine pe teren și le-am închis spațiile. Este frustrat să ai bară la ultima fază!

Este un punct care ne dă încredere, jocul ne dă și el încredere și trebuie să mergem mai departe. S-a văzut în această seară că a fost un semnal pentru noi, au fost două săptămâni foarte grele. Este un punct de unde putem să construim“, a spus Alex Mitriță.

Superliga, play-off, etapa 4:

Sâmbătă, 12 aprilie: U Cluj – Dinamo 2-4.

Duminică, 13 aprilie: „U“ Craiova – FCSB 0-0.

Luni, 14 aprilie – ora 20.30: CFR Cluj – Rapid.

Clasament: 1. FCSB 36 puncte (golaveraj 6-4), 2. CFR Cluj 33 (5-2), 3. „U“ Craiova 33 (5-3), 4. Dinamo 29 (6-8), 5. U Cluj 29 (3-8), 6. Rapid 27 (5-5).

