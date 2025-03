Andrei Burcă: “Suntem toți triști și dezamăgiți după înfrângerea cu Bosnia”

Fundașul Andrei Burcă a afirmat la finalul partidei cu Bosnia-Herțegovina, pierdută cu 0-1 pe Arena Națională, că toți tricolorii sunt triști și dezamăgiți pentru startul ratat de echipa națională a României în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

“Suntem toți triști, dezamăgiți. A fost o seară din aceea care se întâmplă la fotbal, când ai foarte multe ocazii, nu reușești să o bagi în poartă și ei la acea ocazie, la acea bâlbâială, cu noroc, a venit centrarea, 1-0 și apoi a fost greu să revenim. Am pregătit jocul să fim calmi, au reușit să marcheze din prima fază pe care au avut-o din acea bâlbâială. Cred că au avut un șut pe poartă toată partida Noi am încercat să ne creăm ocazii, să avem posesia. Cred că ne-am creat o identitate de joc și am vrut să mergem pe același drum, asta ne spune Mister întotdeauna, pentru că rezultatele o să apară”, a spus Burcă, la Digi Sport.

„Nu trebuie însă să găsim alibiuri”

“Am vrut să marcăm din primele minute dacă se poate, dar în același timp știam că sunt 90 de minute. Am avut posesie mai bună, dar în această seară s-a întâmplat cum a vrut Dumnezeul fotbalului. Cu siguranță dacă reușeam să marcăm reușeam să întoarcem rezultatul. Nu vreau să comentez arbitrajul, nu vreau să găsesc o scuză. A fost acea fază, cu toții am văzut penalty, și tușierul a semnalizat lovitură directă pentru că a văzut henț. Nu trebuie însă să găsim alibiuri, trebuia să fim mai deciși, să marcăm goluri, pentru că ăsta este fotbalul. Trebuie să rămânem pozitivi, să mergem pe principiile lui Mister, să îmbunătățim toate traseele, toate lucrurile tactice pe care le spune dânsul și să ridicăm capul. Pentru că acum este o seară tristă, ne așteaptă un drum lung”, a adăugat Andrei Burcă.

