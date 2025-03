„Leii“, pregătiți pentru prima provocare din play-off

Universitatea Craiova şi U Cluj deschid play-off-ul Superligii în acest an, urmând să se întâlnească vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Pornind cu acelaşi număr de puncte, 26, ambele formaţii îşi doresc un debut cu dreptul. Presiunea mai mare stă pe umerii Ştiinţei, care joacă acasă, în faţa propriilor spectatori şi se gândeşte cu jind la titlul de campioană.

Mirel Rădoi: „Avem un grup unit“

Tehnicianul alb-albaștrilor, Mirel Rădoi, a punctat că principalul atu al Științei este unitatea grupului.

„Începe un nou campionat, iar la final va fi important locul pe care terminăm. În momentul de față, pentru mine, este mai important să văd cum reacționează jucătorii sub presiune. Eu cred că în momentul de față avem lucruri care pot fi de partea noastră. Pot să vă spun câteva lucruri.

Mitriță era suspendat la partida de la Botoșani, dar a vrut să facă deplasarea cu noi, chiar dacă a avut liber. Cicâldău a venit la meci în cârje, a vrut să facă și deplasarea la București. Paradela e de fiecare dată în vestiar… Deci din acest punct de vedere suntem o echipă, avem un grup unit! Acest lucru poate fi un avantaj enorm în lupta pentru titlu. Nu o să mă uit la clasament după o victorie, pentru că avem un target stabilit“, a spus Rădoi.

„Suntem pregătiți pentru partida cu U Cluj!“

Chiar dacă se aşteaptă o replică bună din partea „şepcilor roşii“, Rădoi i-a asigurat pe suporterii din Bănie că „leii“ vor face tot posibilul ca punctele să intre în contul Ştiinţei.



„Când ne vom uita la clasament aș vrea să fim campioni. Pentru noi e importantă prima impresie, pentru că jucăm în fața publicului. Trebuie să-i facem fericiți, pentru că la ultima partidă (cu FCSB – n.r.) au plecat dezamăgiți peste 3.000 de fani. Sunt două echipe care au un meci de box fără mănuși, cu garda jos și se poate întâmpla orice. Dacă o să reușim să câștigăm partida cu U Cluj avem șanse mari. De aici pornesc calculele mele.

Nu cred că putem spune că în momentul de față există o diferență mare între noi și U Cluj. Sper să reușim să câștigăm campionatul în play-off. Până acum l-a câștigat doar primul loc din sezonul regular și locul doi. Sper că anul ăsta este o excepție pentru locul trei. Diferența de puncte este foarte mică. Până să începem play-off-ul au fost cinci lideri în cinci zile, deci se poate întâmpla orice. Cele mai bune șase echipe sunt calificate în play-off“, a explicat Mirel Rădoi.

„La ultima întâlnire aici au fost ceva evenimente nefericite. E clar că vor veni mult mai determinați, probabil sunt cu gândul la revanșă. Și pentru ei este importantă această partidă. Fiecare echipă vrea să înceapă bine play-off-ul. Este o bătălie crâncenă cum nu a mai fost până acum pentru primele trei poziții. Suntem pregătiți pentru partida cu U Cluj!“, a mai declarat Mirel Rădoi.

Alex Mitriță: „Am revenit cu picioarele pe pământ“

Alex Mitriţă, unul dintre jucătorii exponenţiali ai echipei oltene, a subliniat ideea că el și colegii săi s-au „trezit“ după înfrângerea de la București, cu FCSB.

„Venim după un duș rece, dar cred că aveam nevoie de acest duș rece. Nu a fost un capăt de țară. Am fost dezamăgiți după meci, dar am revenit cu picioarele pe pământ. Ne așteaptă un play-off foarte tare. Am mare încredere în tot ce am pregătit la antrenament, am mare încredere în băieți și cu siguranță va fi un play-off foarte bun pentru noi. A fost o săptămână bună, ne-am pregătit foarte bine. Băieții sunt conștienți că ne așteaptă un nou campionat și că avem nevoie de victorie.

Suntem într-un moment bun, nu mai putem să spunem că nu mai avem atitudine. Sunt o echipă bună, pot să conducă 20 de meciuri și în următoarele 10 meciuri să nu mai câștige. Nu cred că e important cine e pe primul loc, pentru că sunt puține puncte între echipe. Important e cine câștigă primul meci, după bătălia se va da sus. Și Rapid se apropie cu o victorie de primul loc, la fel și Dinamo“, a spus Alex Mitriţă.

Superliga / play-off, etapa 1:

Vineri, 14 martie – ora 20.00: Universitatea Craiova – U Cluj.

Sâmbătă, 15 martie – ora 21.00: CFR Cluj – Dinamo Bucureşti.

Duminică, 16 martie – ora 21.00: FCSB – Rapid.

Clasament: 1. FCSB 28 puncte, 2. CFR Cluj 27, 3. „U” Craiova 26, 4. U Cluj 26, 5. Dinamo 26, 6. Rapid 23.

Superliga / play-out, etapa 1

Vineri, 14 martie – ora 17.00: Petrolul Ploieşti – FC Botoşani.

Sâmbătă, 15 martie – ora 18.00: Farul Constanţa – Poli Iaşi.

Duminică, 16 martie – ora 13.00: AFC Hermannstadt – Unirea Slobozia, ora 18.00: UTA Arad – Oţelul Galaţi.

Luni, 17 martie – ora 20.00: Sepsi – Gloria Buzău.

Clasament: 1. Sepsi 21, 2. Hermannstadt 21, 3. Petrolul 20, 4. Farul 18, 5. UTA 17, 6. Oţelul 16, 7. Iaşi 16, 8. Botoşani 16, 9. Slobozia 13, 10. Buzău 10.

