„U“ Craiova – Oțelul | Alb-albaștrii țintesc a patra victorie consecutivă

Universitatea Craiova și Oțelul Galați se vor întâlni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, într-o partidă contând pentru etapa 27 a Superligii.

Disputa va fi arbitrată de Andrei Chivulete (Bucureşti), ajutat de asistenții Andrei Constantinescu (Bucureşti) și Romică Bîrdeş (Piteşti). Al patrulea oficial va fi Ana Maria Terteleac (Berceni).

VAR-ul va fi asigurat de Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) și Stelian Slabu (Braşov).

Observator din partea CCA a fost numită Teodora Albon (Cluj). LPF l-a indicat supervizor pe Viorel Ilinca (Pitești).

Mirel Rădoi: „Burcă a adus dinamism la Oțelul“

Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat că partida cu Oțelul va fi interesantă, apreciind filosofia de joc tehnicianului Ovidiu Burcă.

„Ne așteaptă o partidă interesantă, cu o echipă dinamică, Oțelul știind să interpreteze două sisteme de joc. Vom vedea la ora partidei ce sistem vor alinia. În mare, în această săptămână băieții s-au pregătit destul de bine. Am interpretat cele două sisteme, am pregătit atât ofensiv, cât și defensiv, chiar dacă terenurile au fost înghețate. Cred că va fi o partidă destul de interesantă, pentru că Ovidiu Burcă a adus destul de mult dinamism la nivel de joc.

În ultimele două partide, Oțelul a jucat foarte bine, e o echipă destul de dinamică, știe să ocupe spațiile în defensivă. Cred că vor fi ocazii de ambele părți. Sper însă ca ocaziile să fie mai mult de partea noastră. Dacă reușim să câștigăm vom face 12 puncte din 12 posibile și ne apropiem de prima poziție. Sper să nu fie o presiune prea mare pentru băieți. Nu cred că în momentul de față cineva poate să spună sigur că este candidată pentru titlu. Vom vedea cum vom aborda play-off-ul, important este să o luăm acum pas cu pas“, a declarat Rădoi.

„Cred că au înțeles modul nostru de lucru“

Tehnicianul Științei speră ca apropierea de prima poziție a clasamentului să nu constituie o presiune suplimentară pentru jucătorii săi:

„I-am simțit foarte pregătiți pe jucători în această săptămână, au făcut anumite sacrificii. Din cauza gazonului a trebuit să renunțăm la anumite exerciții. Sunt motivați și cred că au înțeles modul nostru de lucru și drumul pe care trebuie să-l parcurgă până la intrarea în play-off. Cred că cel mai bun lucru acum este să te califici în play-off, să te lupți cu cei mai buni. Eu sper că nu este o presiune în plus și este o bucurie să încerci să joci astfel de partide în fiecare săptămână, să știi că orice partidă îți poate aduce trofeul. Sunt foarte motivați, nu trebuie să apelez la multe trucuri să-i motivez“, a mai spus Mirel Rădoi.

Screciu: „Pentru mine nu e o presiune lupta pentru titlu“

Fotbalistul Vladimir Screciu a spus, joi, într-o conferință de presă, că în ceea ce îl privește lupta pentru titlu nu constituie o presiune suplimentară, având în vedere că Universitatea Craiova a țintit primele locuri ale clasamentului în fiecare sezon.

„Pentru noi va fi un meci foarte important, având în vedere că în acest campionat nu am legat patru victorii consecutive. Din ce am văzut la antrenamente toți suntem foarte motivați să luăm cele trei puncte de mâine. Pentru mine nu este o presiune lupta pentru titlu noi, an de an ne am luptat acolo sus, presiunea a existat tot timpul aici și este benefică dacă știi să o gestionezi.

Și cred eu că acum suntem pe drumul cel bun. Pentru asta muncim, am avut o săptămână grea cu trei meciuri într-o săptămână, dar am terminat-o bine, cu trei victorii, și mâine vrem să o obținem și pe a patra. Este o luptă foarte strânsă, foarte interesantă, atât în fruntea clasamentului, cât și la coada clasamentului. Noi sperăm că la sfârșitul campionatului să fim echipa care termină pe primul loc, asta ne interesează“, a spus Screciu.

„Concurența este foarte bună dacă vrem să ne luptăm acolo sus. Trebuie să avem concurență, este benefică pentru noi. Din punctul meu de vedere, eu acolo unde voi fi pus să joc voi da tot ce pot. Cred că sunt într-un progres, am avut o perioadă foarte grea, dar am dat-o uitării și acum mă concentrez pe ce am de făcut și mă simt din ce în ce mai bine“, a adăugat jucătorul.

Superliga, etapa 27

Vineri, 14 februarie – ora 17.00: Sepsi OSK – AFC Hermannstadt, ora 20.00: Universitatea Craiova – Oțelul Galați.

Sâmbătă, 15 februarie – ora 15.00: Petrolul Ploiești – UTA Arad, ora 20.00: Dinamo București – Farul Constanța.

Duminică, 16 februarie – ora 16.00: Poli Iași – CFR Cluj, ora 20.45: Gloria Buzău – FCSB.

Luni, 17 februarie – ora 17.00: U Cluj – Unirea Slobozia, ora 20.00: Rapid – FC Botoșani.

Clasament: 1. CFR Cluj 46 puncte (golaveraj 46-30), 2. FCSB 46 (38-23), 3. „U“ Craiova 45 (40-24), 4. U Cluj 45 (38-23), 5. Dinamo 45 (36-22), 6. Rapid 39 (31-24), 7. Sepsi 37 (33-29), 8. Petrolul 37 (28-25), 9. Hermannstadt 32 (28-35), 10. Farul 31 (25-33), 11. UTA 30 (25-30), 12. Oțelul 29 (20-26), 13. Slobozia 25 (26-42), 14. Botoșani 24 (22-34), 15. Iași 23 (24-43), 16. Buzău 19 (23-40).

