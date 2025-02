Liga Campionilor | Duelul giganților, pe „Etihad Stadium“

Manchester City și Real Madrid s vor întâlni astăzi, de la ora 22.00, pe „Etihad Stadium“, în prima manșă din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Franța. Central va fi Clément Turpin, asistenți Nicolas Danos, Benjamin Pages, iar rezervă Mathieu Vernice. VAR-ul va fi asigurat de Jérôme Brisard și Willy Delajod.

Pep Guardiola: „Cu Real Madrid ne așteaptă partide extrem de dificile“

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, consideră că echipa sa pornește cu șansa a doua la calificare.

„Puteți să ne etichetați favoriți sau outsideri, lucrurile nu se schimbă prea mult pentru mine. Nu am avut evoluții bune, merităm să fim aici unde suntem. Tragerea la sorți a fost tragerea la sorți, trebuie să acceptăm provocarea.

În acest sezon, echipa a fost lipsită de ‘robustețe’ și a primit ‘prea multe goluri“, a mărturisit tehnicianul.

Ambele echipe au avut probleme cu accidentările în acest sezon. Cred că Real Madrid s-a descurcat mult mai bine decât noi pentru că ei sunt lideri în La Liga. Arată multă consistență. Real Madrid vine la Manchester fără câțiva fundași accidentați, printre care jucătorii-cheie Dani Carvajal și Antonio Ruediger, dar Guardiola este, totuși, precaut față de campionii Europei și ai Spaniei.

„În momentele dificile, ei dau tot ce au mai bun, știm asta. Trebuie să jucăm extrem de bine pentru a trece de ei“, a punctat Pep Guardiola.

Carlo Ancelotti: „Real Madrid sau Manchester City va câștiga Liga Campionilor!“

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, se așteaptă ca învingătoarea duelului acesta să reușească în final să câștige actuala ediție a Ligii Campionilor.

„Este în continuare o durere de cap să o înfrunți pe Manchester City. Va fi un meci dificil, greu de prezis. Va depinde foarte mult de atitudinea și încrederea echipelor. Este un meci de un nivel atât de ridicat, încât trebuie să fii la 100% din toate punctele de vedere“, a spus Ancelotti.

„Seamănă cu un ‘Clasico’, pentru că am jucat unii împotriva altora de multe ori în această competiție. Este cel mai dificil meci pe care îl puteam avea, indiferent de formă. City este una dintre cele mai bune echipe din Europa și are cel mai bun antrenor. Este un coșmar să pregătești meciurile împotriva sa, pentru că întotdeauna are idei care te pun pe gânduri. Sunt convins că echipa care va trece de acest duel va continua pentru a câștiga competiția“, a adăugat tehnicianul italian.

Liga Campionilor

Programul meciurilor de astăzi din prima manșă a play-off-ului pentru optimi – ora 19.45: Brest – PSG; ora 22.00: Juventus Torino – PSV Eindhoven, Manchester City – Real Madrid, Sporting Lisabona – Borussia Dortmund.

Citește și: Universitatea Craiova a oficializat cooptarea lui Vasile Mogoș