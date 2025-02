FCU Craiova a câștigat la pas amicalul cu Minerul Lupeni

Divizionara secundă FCU Craiova s-a impus cu 3-0 în amicalul susținut marți, în propria bază de pregătire, în fața echipei de Liga 3 Minerul Lupeni. Golurile echipei antrenate de Vali David au fost marcate de Lumbu (’26), Lekiatas (’32) și Bounaas (’43).

FCU: Firulescu – Ghazoini, Lekiatas, Lumbu, Biosan – Ghindovean, Idris – Raicea, Achim, Blidăr – Jibril. Rezerve: Mogoșanu – Miguel, Bornescu, Manea, Măgărea, Ciubotaru, Screciu, Cîrstea.

„A fost un meci bun, arțăgos, în care am arătat iarăși poftă de joc. În repriza a doua am început să băgăm copiii, s-au ridicat și ei la nivelul vârstei lor. E un lucru normal, pentru că au jucat cu seniori. Important este că dăm goluri. Mai observ că fundașul central, fundașul lateral, plus ocaziile lui Jibril. Stăm bine în amicale, dar este bine să stăm la fel în primul meci, cel de marți, de la ora 20.00, cu CFC Argeș. Asta încercăm să rezolvăm prin antrenamente și prin meciurile amicale“, a declarat antrenorul Vali David.

FCU a mai susţinut până acum cinci teste, înregistrând următoarele rezultate: 6-3 și 0-1 cu Concordia Chiajna, 4-1 cu CSM Vâlcea, 2-2 cu CS Afumați și 5-0 cu Vulturii Fărcăşeşti.

