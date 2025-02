Jovan Markovic, pasat de Hermannstadt la Oţelul Galaţi

Împrumutat de Universitatea Craiova la AFC Hermannstadt, Jovan Markovic s-a accidentat şi în puţinul timp avut la dispoziţie nu i-a convins pe sibieni. Aceştia au ajuns în această iarnă la un acord de împrumut al fotbalistului de 23 de ani la Oţelul Galaţi, antrenorii olteni Ovidiu Burcă – Victor Naicu ştiind ce potenţial are.

“Mulțumim, Jovan Markovic!

Începând din această seară, atacantul Jovan Markovic va evolua sub formă de împrumut pentru SC Oţelul Galaţi în meciurile rămase din sezonul competițional 2024-2025. Reamintim faptul că fotbalistul român este sub contract cu Universitatea Craiova și a fost cedat echipei noastre la începutul campionatului tot sub formă de împrumut.

Îi mulțumim lui Marko pentru aportul adus la FCH și îi dorim mult succes în carieră!”, au scris sibienii.

“Talentatul atacant Jovan Marković, recuperat complet după o intervenție chirurgicală suferită în august 2024, a semnat cu SC Oțelul Galați. El vine sub formă de împrumut până în vară de la Universitatea Craiova, după ce în sezonul de toamnă fusese la FC Hermannstadt. Să-i urăm bun venit în roș-alb-albaștri lui Jovan!”, au notat gălăţenii.

