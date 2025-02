Alex Mitriţă, la 30 de ani: „Mă simt bine, cifrele vorbesc”. Fanii i-au cântat „La mulţi ani!”

Golgheterul formaţiei Universitatea Craiova, Alex Mitriţă, a împlinit sâmbătă 30 de ani. El nu a reuşit să marcheze în poarta Unirii Slobozia, dar a făcut un meci bun. La final a explicat că se simte excelent şi că se bucură pentru reuşita echipei sale.

“Un meci greu, pe un teren foarte greu și foarte dur. Am ratat, dar important este că am câștigat, că am ajuns pe primul loc. Sperăm să rămânem acolo cât mai mult timp. Suntem bucuroși că am ieșit toți sănătoși din acest meci.

Cu siguranță se vede și în teren, și în afara lui. Mister are experiență și calitate, iar tot ce vedem în teren și în afara lui vine de la dânsul.

Mă simt bine, cifrele vorbesc (n.r. la 30 de ani). Sunt bucuros că, la această vârstă, dau totul și asta e cel mai important pentru mine. Însă, mai presus de planul personal, este echipa. Avem maturitate în joc și trebuie să avem continuitate.

Da, am vorbit și când am venit, dar suntem încă departe (n.r. să câștige campionatul și cupă). Trebuie să muncim la fiecare antrenament și la fiecare meci să dăm totul, iar după aceea să vină play-off-ul. Acolo va fi o bătălie. În play-off sunt echipe valoroase și va fi o luptă pe viață și pe moarte”, a spus Alexandru Mitriță, la Digi Sport.

Alex Mitriţă este autorul a 12 goluri în această ediţie de campionat. La finalul jocului de la Clinceni, suporterii Ştiinţei i-au cântat „La mulţi ani!”. VEZI VIDEO!

Superliga, etapa 26:

Vineri, 7 februarie: FC Botoşani – Dinamo 1-1.

Sâmbătă, 8 februarie: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-1, Oţelul Galaţi – Rapid 1-1.

Duminică, 9 februarie – ora 14.30: AFC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti, ora 17.00: U Cluj – Poli Iaşi, ora 20.00: FCSB – Sepsi.

Luni, 10 februarie – ora 17.00: Farul Constanţa – Gloria Buzău, ora 20.00: UTA Arad – CFR Cluj.

Clasament: 1. Universitatea Craiova 45 puncte (golaveraj 40-24), 2. Dinamo 45 (36-22), 3. U Cluj 44 (36-21), 4. CFR Cluj 43 (42-29), 5. FCSB 43 (35-23), 6. Rapid 39 (31-24), 7. Sepsi 37 (33-26), 8. Petrolul 36 (27-24), 9. Hermannstadt 31 (27-34), 10. UTA 30 (24-26), 11. Oţelul 29 (20-26), 12. Farul 28 (24-33), 13. Slobozia 25 (26-42), 14. Botoşani 24 (22-34), 15. Iaşi 22 (22-41), 16. Buzău 19 (23-39).

Citeşte şi: Alex Cicâldău, fericit pentru gol și pentru victoria cu Unirea Slobozia