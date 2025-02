Unirea Slobozia – “U” Craiova / Carlos Mora: “Trebuie să reuşim”

Universitatea Craiova va evolua sâmbătă, de la ora 16.00, la Clinceni, împotriva Unirii Slobozia, în etapa 26 din Superligă.

Carlos Mora, reprofilat de nevoie din atacant lateral în fundaş dreapta, a făcut o treabă bună în partidele cu Iaşi şi U Cluj şi vrea un succes şi cu Slobozia. Costaricanul de 23 de ani a vorbit despre munca sub comanda lui Mirel Rădoi, dar şi despre atmosfera creată de suporteri.

“Este un meci foarte important, în care trebuie să facem ce am făcut îniante, să câştigăm şi să adunăm puncte. Va fi un meci dificil, dar trebuie să reuşim. N-am văzut prea mult la lucru adversara. Este prima oară când voi juca împotriva celor de la Slobozia, dar mergem acolo cu gândul de a câştiga.

Este excelent noul antrenor, am muncit foarte bine cu Mirel Rădoi. Cred că tot grupul este fericit şi are dorinţă să arătăm ce am lucrat în antrenamente.

Secretul meu este că dau tot ce pot, zilnic, ca şi cum ar fi ultima partidă pe care aş juca-o. Sunt fericit şi mă simt bine fundaş dreapta. Cred că am făcut o treabă bună în această poziţie. M-am simţit foarte emoţionat la ultimele jocuri. Nu ştiu câţi suporteri erau pe stadion, dar mi s-au părut foarte mulţi şi mă simt fericit datorită lor. Noi, cumva, îi răsplătim prin victoriile pe care le realizăm. Mereu vom da 100% pentru ei. Avem responsabilitatea de a câştiga şi de a sărbători la final”, a declarat Carlos Mora.

Superliga, etapa 26:

Vineri, 7 februarie – ora 20.00: FC Botoşani – Dinamo.

Sâmbătă, 8 februarie – ora 16.00: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, ora 19.00: Oţelul Galaţi – Rapid.

Duminică, 9 februarie – ora 14.30: AFC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti, ora 17.00: U Cluj – Poli Iaşi, ora 20.00: FCSB – Sepsi.

Luni, 10 februarie – ora 17.00: Farul Constanţa – Gloria Buzău, ora 20.00: UTA Arad – CFR Cluj.

Clasament: 1. U Cluj 44 puncte (golaveraj 36-21), 2. Dinamo 44 (35-21), 3. CFR Cluj 43 (42-29), 4. FCSB 43 (35-23), 5. Universitatea Craiova 42 (39-24), 6. Rapid 38 (30-23), 7. Sepsi 37 (33-26), 8. Petrolul 36 (27-24), 9. Hermannstadt 31 (27-34), 10. UTA 30 (24-26), 11. Oţelul 28 (19-25), 12. Farul 28 (24-33), 13. Slobozia 25 (26-41), 14. Botoşani 23 (21-33), 15. Iaşi 22 (22-41), 16. Buzău 19 (23-39).

