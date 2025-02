Alex Mitriță: „Știți ce înseamnă această echipă pentru mine“

Marcatorul golului de trei puncte din meciul cu U Cluj, Alex Mitriță a lămurit problema plecării „iminente“ de la Universitatea Craiova, după ce presa centrală a „forțat“ o declarație a lui Mirel Rădoi, care spunea că e greu de ținut din vară la ce performanțe a reușit în acest sezon.

„O victorie importantă pentru noi. Am suferit, dar la final sunt importante cele trei puncte. Avem nevoie de victorii și victoria a venit și în seara aceasta. Acestea sunt meciuri în care trebuie să suferi. Meciul trecut am dominat. U Cluj e o echipă bună, dar ne-am făcut treaba pe teren. Am avut atitudine, am alergat toți până în ultimulș minut. S-a văzut că suntem uniți. Știm bine ce vrea să joace Mister. Fiecare antrenor are strategia lui. Știm felul lui.

Gândul meu este la Craiova. Vă dați seama, încerc să dau totul pe teren. Știți ce înseamnă această echipă pentru mine. Din vară, dacă va fi o ofertă bună pentru mine, pentru club, vom vedea. Îmi doresc să iau titlul, ca această echipă să aibă un parcurs bun și în cupele europene“, a spus Alex Mitriță, la Digi Sport.

Citeşte şi: Sorin Cârțu, tiradă la adresa arbitrajului după „U” Craiova – U Cluj 1-0