Alisson Safira: “Sper ca numele meu să intre în istoria acestui club”

Noul atacant al Universităţii Craiova, Alisson Safira, a acordat primul interviu de la sosirea în Bănie. Acesta s-a arătat încântat de proiectul Ştiinţei, a apreciat infrastructura şi a explicat faptul că nu a fost deloc uşor să ajungă la semnarea actelor.

“E o plăcere să fiu aici şi să reprezint acest club. Negocierile n-au fost rapide şi nici uşoare. În primul rând agentul meu mi-a prezentat interesul acestui club şi, imediat după, Mario (Felgueiras, managerul sportiv al Ştiinţei – n.r.) a intrat în contact cu mine. Am putut discuta şi proiectul care mi-a fost prezentat mi-a plăcut foarte mult. Aşa că am dat ok-ul să dau drumul la negocierile dintre cluburi.

Nu cunoşteam clubul din Craiova, pentru că nu urmăream campionatul românesc, dar după ce am vorbit cu Mario am început să caut informaţii şi mi-a plăcut foarte mult ce am văzut: clubul, infrastructura şi suporterii. Am rămas impresionat de structura clubului, de stadion. Aceste lucruri mi-au atras atenţia. Colegii m-au primit foarte bine, mă simt fericit şi sunt gata să ajut”, a spus atacantul brazilian de 29 de ani şi 1.85 metri, pentru site-ul clubului.

“Am refuzat alte oferte”

Alisson Safira a subliniat faptul că proiectul Universităţii Craiova l-a atras foarte mult, comparativ cu alte propuneri venite în această iarnă.

“Vin trup şi suflet la această echipă, vin pregătit şi vreau să fiu aici. Am refuzat alte oferte, m-am cam şi certat cu clubul (Santa Clara – n.r.) ca să pot veni aici. Celelalte oferte erau mai bune pentru fostul club, dar eu am ales proiectul care mi-a fost prezentat cel mai bine şi cred că avem mult potenţial să fim campioni aici. Sper ca numele meu să intre în istoria acestui club”, a explicat Safira.

“Sper să ajut mult. Principalul meu obiectiv este să cresc ca jucător şi cu experienţa mea sper să dau multe goluri şi să aduc multă bucurie pentru acest club. Împreună putem ieşi câştigători, fiindcă este important că acest club îşi doreşte atât de mult să fim campioni.

Principala mea caracteristică este că sunt foarte puternic în duelurile fizice. Finalizez cu ambele picioare, sunt un jucător care nu renunţă niciodată. Voi da totul pentru acest club”, a încheiat Alisson Safira.

