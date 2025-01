Gică Craioveanu, dezamăgit de jocul Științei din meciul cu Rapid

Înfrângerea Universității Craiova în Giulești, 0-1 cu Rapid, l-a scos din „pepeni“ pe Gică Craioveanu, unul dintre idolii grupării din Bănie. „Grande“ a folosit cuvinte dure la adresa unor fotbaliști, dar a avut și un remarcat, pe Carlos Mora.

„Am fost la meci. Am jucat slab, ne-au surprins la mijoc. Repriza a doua a fost a noastră, dar fără mari ocazii. Am avut ocazia lui Lukic. Să vină atacantul ăla! Nu suntem capabili să câștigăm sau să facem un meci bun. Toți au jucat pe aceeași linie, un pic mai avansat Cicâldău. Trebuia jucat în scară. Ok, unul ancoră, ca Busquets la Barcelona. În afară de Mora, nu aș da nimănui notă de trecere. Mitriță a fost singurul care a creat ceva! A avut acea pasă în minutul 3 la Lukic. Dacă tu nu marchezi acolo, e greu să-i mai surprinzi.La mecirile cu Rapid și Dinamo, Lukic a avut patru ocazii. Să fii incapabil să dai gol… Diferența se face în ultimii 20 de metri în fotbal. Nici Bancu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor“, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport.

