Europa League / Victorie importantă pentru FCSB la Qarabag

FCSB a învins echipa azeră Qarabag FK cu scorul de 3-2 (2-2), joi seară, pe Stadionul Republican “Tofiq Bahramov” din Baku, în etapa a șaptea a Europa League. Cu acest succes important, campioana României nu numai că și-a asigurat prezența în faza următoare a competiției, dar are șanse mari de calificare direct în optimi.

Golurile echipei roş-albastre au fost marcate de Adrian Șut (’7, ’73) şi David Miculescu (’45+4).

Pentru gazde au punctat Leandro Andrade (’1) și Joyskim Dawa (’41 – autogol).

Cu acest succes, FCSB a acumulat 14 puncte înainte ultimei etape (locul 6 provizoriu), care o va aduce la București pe Manchester United, pe 30 ianuarie.

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

Qarabag FK: Fabijan Buntic – Matheus Silva, Bahlul Mustafazade (’70, Marko Vesovic), Kevin Medina, Elvin Jafarguliev – Julio Romao (’70, Patrick Andrade), Marko Jankovic – Oleksi Kașciuk (’81, Tural Bairamov), Leandro Andrade (’81, Emmanuel Addai), Abdellah Zoubir – Nariman Ahundzade (’81, Musa Gurbanli).

Antrenor: Gurban Gurbanov.

FCSB: Ștefan Târnovanu – Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Risto Radunovic – Baba Alhassan (’46, Malcom Edjouma), Adrian Șut – David Miculescu (’62, Alexandru Musi), Florin Tănase (’79, Mihai Popescu), Marius Ștefănescu (’46, Alexandru Băluță) – Daniel Bîrligea (’90, Daniel Popa).

Antrenor: Elias Charalambous.

Charalambous: “Uneori ai nevoie de noroc”

Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, a declarat că uneori este nevoie de noroc pentru a câștiga, iar de data aceasta șansa a fost de partea formației sale.

“Sunt foarte fericit pentru jucătorii mei pentru că au reușit să câștige acest meci. Știam că va fi unul greu. Cred că a fost cel mai complicat de până acum, dar jucătorii mei au dat totul pe teren. Uneori ai nevoie de noroc în fotbal, iar azi norocul a fost a fost de partea noastră. Sunt mulțumit de evoluția noastră, de ambiția arătată azi pe teren. Mă bucur de victorie și de punctele obținute”, a spus tehnicianul cipriot la postul Prima Sport.

Adrian Șut: “Toți am făcut sacrificii”

Căpitanul echipei FCSB, Adrian Șut, a declarat că toți jucătorii au făcut sacrificii în această întâlnire și împreună au reușit să câștige cele trei puncte.

“Toată echipa a făcut un joc bun. Nu sunt omul meciului, toți am făcut sacrificii și împreună am reușit să câștigăm acest meci. Sunt mândru că am făcut încă un meci mare. Am intrat mult prea motivați și din cauza asta am făcut acele greșeli la începutul partidei. Dar am revenit, știam că suntem puternici și că împreună putem lupta împotriva oricărui adversar”, a spus Şut.

Adrian Șut speră ca FCSB să ajungă până în finala Europa League.

“Am muncit pentru acest loc în clasament (n.r. – 6), suntem pe merit acolo, am făcut meciuri mari. Meciul cu Manchester United este unul important, pentru că vom juca împotriva unor fotbaliști mari. În același timp vrem să demonstrăm că ne putem bate de la egal la egal cu ei. Noi luăm meci cu meci, ne dorim să ne oprim în finală și dacă se poate chiar să o câștigăm”, a explicat Șut.

Citeşte şi: Adrian Iencsi: „Craiova a fost peste Dinamo. Rapid – Craiova este un adevărat test!”