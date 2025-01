Liga Campionilor | Ce nebunie de meci pe „Estadio da Luz“!

FC Barcelona a reușit o victorie fantastică, de povestit nepoților, pe „Estadio da Luz“, în fața Benficăi Lisabona. Catalanii s-au impus cu 5-4, marți seară, în fața a 63.225 de spectatori, în etapa a șaptea a Ligii Campionilor. Acest succes le-a asigurat spaniolilor calificarea în optimile de finală ale competiției.

Lusitanii au început în forță și au deschis scorul rapid, prin grecul Vangelis Pavlidis (’2), dar catalanii au egalat la scurt timp prin Lewandoski (’13 – penalti). Benfica a mai punctat de două ori până în pauză, tot prin Pavlidis (’22, ’30 – penalti) și meciul părea să fie câștigat. Ce a urmat însă în repriza secundă a întrecut orice imaginație.

FC Barcelona a făcut o repriză secundă de vis și a marcat de patru ori! A făcut-o prin Raphinha (’64), Lewandowski (’78), Garcia (’86) și, din nou, Rapinha (’90+6). Benfica a marcat și ea o dată, dar cu ajutorul lui Ronald Araujo (’68 – autogol).

Benfica: Trubin – T. Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras – Aursnes (’61, Barreiro), Florentino, Kokcu (’80, Rollheiser) – Akturkoglu (’71, Bah), Pavlidis (’80, Amdouni), Schjelderup (’71, Di Maria). Antrenor: Bruno Lage.

FC Barcelona: Szczesny – Kounde (’74, E. Garcia), R. Araujo, Cubarsi, Balde (’80, Torres) – Gavi (’62, F. Lopez), Casado (’62, de Jong), Pedri – Yamal (’90+2, Martin), Lewandowski, Raphinha. Antrenor: Hansi Flick.

Hansi Flick: „Acesta este fotbalul, de aceea îl iubim“

Antrenorul formației FC Barcelona, Hansi Flick, a apreciat mentalitatea echipei sale, considerând-o factorul-cheie în acest meci spectaculos.

„A fost un meci absolut nebun. Cel mai pozitiv aspect a fost mentalitatea echipei noastre. Am revenit și asta este minunat. Acesta este fotbalul, de aceea îl iubim. Nu cred că am mai trăit o revenire ca aceasta. Este de necrezut! Nu am jucat foarte bine în prima repriză. Ei au fost foarte buni și au deschis scorul primii“, a declarant Hansi Flick.

Rezultatele înregistrate marți seară în etapa 7 din Liga Campionilor:

AS Monaco – Aston Villa 1-0 (Singo ’8);

Atalanta Bergamo – Sturm Graz 5-0 (Retegui ’12, Pasalic ’58, De Ketelaere ’63, Lookman ’90, Brescianini ’90+4);

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 2-1 (Alvarez ’52, ’90 / Hincapie ’45+1);

Benfica Lisabona – FC Barcelona 4-5 (Pavlidis ’2, ’22, ’30 – penalty, Ronald Araujo ’68 – autogol / Lewandowski ’13 – penalti, 78 – penalti, Raphinha ’64, ’90+6, Garcia ’86);

Bologna – Borussia Dortmund 2-1 (Dallinga ’71, Iling-Junior ’72 / Guirassy 15 – penalti);

FC Bruges – Juventus Torino 0-0;

Steaua Roșie Belgrad – PSV Eindhoven 2-3 (Ndiaye ’71, Djiga ’77 / Luuk de Jong ’17, ’24, Flamingo ’43);

Liverpool – Lille 2-1 (Salah ’34, Elliott ’67 / David ’62);

Slovan Bratislava – VfB Stuttgart 1-3 (Metsoko ’85 / Leweling ’11, ’36, Rieder ’88).

Miercuri, 22 ianuarie, vor avea loc următoarele partide:

ora 19.45: RB Leipzig – Sporting Lisabona, Șahtior Donețk – Brest;

ora 22.00: AC Milan – Girona, Arsenal – Dinamo Zagreb, Celtic – Young Boys, Feyenoord – Bayern Munchen, PSG – Manchester City, Real Madrid – RB Salzburg, Sparta Praga – Inter Milano.

Clasament: 1. Liverpool 21 puncte (golaveraj 15-2), 2. Barcelona 18 (26-11), 3. Atletico 15 (16-11), 4. Atalanta 14 (18-4), 5. Arsenal 13 (11-2), 6. Leverkusen 13 (13-7), 7. Inter 13 (7-1), 8. Aston Villa 13 (9-4), 9. Brest 13 (10-6), 10. Monaco 13 (13-10), 11. Lille 13 (11-9), 12. Bayern 12 (17-8), 13. Dortmund 12 (19-11), 14. Juventus 12 (9-5), 15. AC Milan 12 (12-9), 16. PSV 11 (13-10), 17. Bruges 11 (6-8), 18. Benfica 10 (14-12), 19. Sporting 10 (11-9), 20. Feyenoord 10 (14-15), 21. Stuttgart 10 (12-13), 22. Real Madrid 9 (12-11), 23. Celtic 9 (10-10), 24. City 8 (13-9), 25. Dinamo Zagreb 8 (10-15), 26. PSG 7(6-6), 27. Bologna 5 (3-8), 28. Șahtior 4 (5-13), 29. Sparta Praga 4 (7-18), 30. Girona 3 (4-10), 31. Steaua Roșie 3 (12-22), 32. Sturm Graz 3 (4-14), 33. Salzburg 3 (3-18), 34. Leipzig 0 (6-13), 35. Slovan Bratislava 0 (6-24), 36. Young Boys 0 (3-22).

