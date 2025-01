Liga 3 | Gata vacanța și pentru ACSO Filiași

Singura reprezentantă a Doljului de la Liga 3, ACSO Filiași, s-a reunit în această dimineață, dar doar pentru o scurtă ședință susținută în vestiar de președintele Alin Pîrvuică.

La prima întrevedere, Cosmin Fruntelată și Costel Vodiță au avut mare parte din lotul cu care s-a încheiat anul 2024 și câțiva jucători tineri dornici de afirmare. Prima ședință de pregătire va avea loc marți dimineață, la Școala Gimnazială, din dorința de a proteja terenul de pe stadionul „Orășenesc“.

„După cum am anunțat deja, noul an a venit cu ceva schimbări, dar drumul nostru rămâne același. Cosmin Fruntelată a preluat responsabilitatea, îl cunoaștem foarte bine și avem încredere în el că va continua munca bună prestată alături de Victor. Lotul va suporta unele modificări, ca în fiecare întrerupere de altfel. Vor fi și plecări, dar și sosiri, însă ne dorim să aliniem și în partea a doua a sezonului o echipă competitivă. Munca efectivă va începe de mâine, iar întreaga pregătire se va desfășura pe plan local. Am stabilit o serie de jocuri de verificare și sperăm ca totul să decurgă bine“, a declarat președintele clubului Alin Pîrvuică.

Programul partidelor amicale:

vineri, 24 ianuarie: Unirea Țânțăneni – Filiași;

miercuri, 29 ianuarie și vineri, 31 ianuarie: adversare nestabilite;

miercuri, 5 febrarie: Gilortul Cârbunești – ACSO Filiași;

vineri, 7 februarie: CS Cârcea – ACSO Filiași;

miercuri, 12 februarie și sâmbătă, 15 februarie: Universitatea Craiova (tineret) – ACSO Filiași;

miercuri, 19 februarie: adversar nestabilit;

vineri, 21 februarie: Oltul Curtișoara – ACSO Filiași.

Prima etapă din 2025, a 16-a, va avea loc pe 28 februarie, de la ora 15.00, pe terenul formației SCM Râmnicu Vâlcea.

