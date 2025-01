Craioveanul Sebastian Colțescu, primul arbitru cu 400 de meciuri în prima ligă!

Delegat la partida de vineri, 17 ianuarie, dintre Unirea Slobozia și Sepsi OSK, scor 3-2, arbitrul craiovean Sebastian Colțescu (47 de ani) a condus la centru meciul său cu numărul 400 pe prima scenă a fotbalului românesc. La jocul “rotund” din cariera lui Sebi au fost implicaţi direct trei dintre prietenii să, craioveni la rândul lor. Astfel, la cele două linii s-au aflat Daniel Mitruţi şi Cristian Daniel Ilinca, iar în camera VAR Adrian Popescu.

I-a lăsat în urmă pe Alexandru Tudor şi Istvan Kovacs

„Centralul” Sebastian Colţescu este primul în acest top. El l-a depășit încă din 2024 pe Alexandru Tudor (381 meciuri). Podiumul este completat de un alt arbitru aflat însă în activitate, Istvan Kovacs (357 meciuri).

„E o împlinire profesională, dar și personală, e rezultatul muncii mele de-a lungul anilor. Sunt conștient că, la fel ca orice record, și acesta va fi doborât. Și abia aștept să vină următorul arbitru să mă depășească pentru a-l felicita și a-i strânge mâna”, spunea Colțescu în 2024, atunci când devenea arbitrul cu cele mai multe meciuri la centru în prima ligă din România.

Colțescu a rememorat și primul său joc:

„Era 28 noiembrie 2003, un meci Oțelul Galați – Gloria Bistrița. Aveam emoții foarte mari. Îmi amintesc că am plecat cu trenul spre meci, am luat ziarul din gară și scria undeva în primele pagini: «În sfârșit Craiova are din nou arbitru de Liga 1». Am făcut brigadă cu doi mari arbitri asistenți, Cristian Nica și Aurel Onița.

A fost și un moment amuzant în acel joc, mingea a fost degajată în tribună și, așa cum eram obișnuit de la Liga 2, așteptam ca spectatorii să o arunce înapoi în teren. Dar imediat colegii au strigat la mine să mă facă atent că jocul se reluase cu o altă minge de pe margine. Tot la acel meci mi-am uitat baremul pe masă în vestiar, m-am întors de la Brăila ca să îl recuperez.

„Îi mulțumesc și domnului Kyros Vassaras pentru sprijinul său„

Nu mă gândeam că voi ajunge până aici. Întotdeauna mi-am făcut planuri în viitorul mai apropiat. Desigur, îmi doream să ajung la cel mai înalt nivel, dar mă și bucuram de fiecare etapă din carieră. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în carieră, marilor arbitri pe care i-am cunoscut și împreună cu care am făcut echipă.

Mă revăd cu plăcere, prin toate orașele țării, cu foști colegi cu care am păstrat relații bune. Îi mulțumesc și domnului Kyros Vassaras pentru sprijinul său. Dumnealui mi-a acordat încrederea sa după acel episod din Liga Campionilor care m-a ținut departe de arbitraj timp de două luni și jumătate. Acea sete de a arbitra cred că m-a ajutat ulterior să am prestații bune, apreciate de lume”, a mai spus Colțescu.

„Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor îl felicită pe Sebastian Colțescu pentru acest nou record și îi urează mult succes în continuare!”, se arată într-o postare pe site-ul FRF.

