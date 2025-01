Andrei Ivan a fost prezentat oficial la Adanaspor. Vezi când va debuta!

Atacantul împrumutat de Universitatea Craiova în Turcia, Andrei Ivan, a fost prezentat marți seară de noul său club, Adanaspor. Pe lângă „Jdechi“, oficialii echipei de pe penultimul loc din eșalonul secund le-a făcut cunoștință fanilor și cu alți trei jucători noi.

„Noile noastre transferuri, Sokol Cikallashi, Andrei Ivan, Endri Cekici și Nurullah Asan au semnat contractele într-o ceremonie în masă. Bine ați venit la Adanaspor Tigers!“, au notat turcii pe canalele de socializare.

Andrei Ivan este considerat un adevărat star. Dovadă stă faptul că jucătorul Științei a fost întâmpinat de fanii lui Adanaspor la aeroport, alături de colegul său, Sokol Cikallashi. Suporterii au cântat și i-au salutat pe cei doi jucători, iar aceste imagini au fost distribuite pe conturile oficiale ale clubului.

Andrei Ivan și-ar putea face debutul la Adanaspor în partida din deplasare cu Erokspor, programată sâmbătă, 18 ianuarie, de la ora 15.00. Înaintea acestei etape, a 20-a din 1.Lig, Adanaspor este pe locul 19, cu 15 puncte, iar Erokspor se află pe 17, cu 23 de puncte.

Mihai Rotaru: „Se va întoarce la Craiova!“

Finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, este hotărât să nu-l lase mai mult de șase luni pe Andrei Ivan la Adanaspor, atât cât prevede înțelegerea cu turcii. Acesta a afirmat deunăzi că se bazează în continuare pe atacantul de 28 de ani și 1.85 metri, cotat de Transfermarkt la 1.200.000 de euro. Rotaru l-a și contrazis pe Ivan, care afirmase la plecarea în Turcia că „o să fie un pas înainte“ și că „o să fie foarte bine, mai bine ca la Craiova“.

„Nu se pune problema că am dat mulți bani sau puțini. E împrumutat fără opțiune de cumpărare la clubul din Turcia. Se va întoarce la Craiova! Sper să aibă un sezon bun și să își dea un restart. Nu e o dezamăgire. Nu a ajuns să aibă o carieră pe măsura calităților sale. S-a numărat printre golgheterii campionatului de două sau trei ori. Ultimul an și jumătate a fost prost pentru el. Era un atacant de 17-18 goluri pe sezon. Cariera lui stagna și a ales această propunere. El cu impresarul au venit cu această propunere. Nu poate fi un pas înainte. Este un pas pe care el îl face pentru a reveni în fotbalul de performanță. Nu are cum să fie un pas înainte“, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.

