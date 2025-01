Laurenţiu Popescu: “2024 a fost un an bun, poate cel mai bun din cariera mea”

Aflat în cantonamentul din Lunca Jiului cu Universitatea Craiova, portarul Laurenţiu Popescu a vorbit despre pregătirea efectuată pe plan local. “Popică” a devenit tătic la finalul lui 2024 şi nu a apucat să stea prea mult cu fiul său, dar este sigur că se va revanşa faţă de familie.

“Ultimele meciuri ne dau încredere şi sperăm ca în 2025 să facem o figură foarte frumoasă, să câştigăm campionatul. 2024 a fost un an bun, poate cel mai bun din cariera mea şi s-a încheiat cu o bucurie mare, s-a născut băiatul meu. Au fost emoţii mari şi mă bucur că este totul bine. Am stat doar o zi cu el, dar am tot timpul din lume. Cred că acesta este primul cantonament pe plan local. Vremea este bună şi avem condiţii excelente aici. Era păcat să mai facem deplasarea în Antalya”, a declarat fotbalistul de 27 de ani şi 1.85 metri.

“Normal că mă gândesc la event”

Laurenţiu Popescu consideră că Ştiinţa are şanse mari atât la Cupă, cât şi la campionat. El s-a arătat nerăbdător să se reia Superliga, pentru că alb-albaştrii au de luat o revanşă în faţa rivalei Dinamo. Meciul contra “câinilor” este primul din an ş ieste programat duminică, 19 ianuarie, de la ora 20.30.

“Normal că mă gândesc la event, pentru că participăm şi în Cupa României. Am făcut un meci foarte bun la Bucureşti cu FCSB, ne-am calificat în sferturi şi e normal să ne gândim.

În campionat sunt meciuri foarte grele. Începem cu două derbiuri, dar avem un lot foarte bun şi ne gândim doar la victorie. Lupta pentru titlu este foarte strânsă, sunt 4-5 echipe cu o diferenţă foarte mică. Luptăm cu U Cluj, CFR, FCSB şi Dinamo. Aştept cu nerăbdare primul meci, cel cu Dinamo. Este un derbi şi avem şi o revanşă de luat, pentru că ne-a învins în tur. Atunci am făcut încălzirea cu nocturna stinsă… Nu mai contează ce a fost în tur, dar ambiţia este mare”, a punctat “Popică”.

Vrea să prindă naţionala

Laurenţiu Popescu a luat contact cu naţionala mare în 2024 şi a “prins gustul” convocărilor. El vrea să-l “cunoască” foarte bine pe Mircea Lucescu.

“Ar fi ceva extraordinar să-l cunosc şi mai bine pe Mircea Lucescu. Sper ca evoluţiile mele să fie foarte bune şi, chiar dacă e foarte greu să ajung la echipa naţională, pentru că avem portari foarte buni, sper să fiu şi eu acolo. Sorţii au fost buni pentru noi. Cred că avem cea mai bună grupă din preliminariile Campionatului Mondial. Vom lupta cu Asutria pentru locul 1”, a mai spus portarul Ştiinţei.

