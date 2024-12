Mitriță şi Baiaram, la unison: “Nu ar fi trebuit să se joace acest meci”

Vedeta formaţiei Universitatea Craiova, Alex Mitriţă, nu a fost mulţumit cu remiza de la Ploieşti, 1-1 cu Petrolul, şi a acuzat starea deplorabilă a suprafeţei de joc. Acesta consideră că partida nu ar fi trebuit să se desfăşoare, deoarece gazonul a fost îmbibat cu apă.

“Nu știu cine a decis să se joace acest meci, pe o asemenea vreme, pe un asemenea teren. După mine, nu ar fi trebuit să se joace acest meci! Din această cauză apar și accidentările. Pe asemenea teren ce poți să joci? Doar minge lungă, mingea a doua, să ai noroc cum am avut noi și am marcat dintr-o lovitură liberă. Nu poți să joci pe asemenea teren! E inadmisibil! Văd că nu se face nimic și după ne dorim să avem spectacol la meciuri.

Nu vreau să comentez (n.r. conflictul cu Paul Papp). E un tip care vrea să pară mai dur, dar nu este. Trebuie doar să joace fotbal.

Nu e vorba să fiu supărat pe antrenor, eram supărat pe rezultat, pe teren. Nu am nimic cu Mister. Orice punct e binevenit, dar era mult mai important să câștigăm cele trei puncte”, a spus Alexandru Mitriță, la Digi Sport.

Ştefan Baiaram: “Nu am jucat niciodată pe un astfel de teren”

Nici Ştefan Baiaram, marcator în această a doua partidă a săptămânii contra Petrolului, nu a avut un discurs diferit.

“A fost un meci foarte greu, pe un teren foarte greu. Ne bucurăm că am scos un punct, e important pentru noi. Sper să câștigăm următorul meci. Cu siguranță, dacă era un teren mai bun, ne puteam face jocul nostru de pase. Suntem jucători tehnici și nu am putut să ne demonstrăm calitățile.

Nu am jucat niciodată pe un astfel de teren. A fost mocirlă și ne pare rău că nu s-a oprit meciul de la început. E păcat, atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră, că n-am putut să oferim spectacol. Nu am putut să pasăm, să avem mai multe ocazii. E bun pentru moralul nostru acest punct. Am arătat că ne batem la campionat”, a declarat Baiaram.

Citeşte şi: Petrolul – „U” Craiova 1-1 / Fotbal diluat cu apă. Ştiinţa a luptat, dar n-a confirmat