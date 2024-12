Petrolul – „U” Craiova / „Leii” schimbă frontul şi vor victoria şi în Superligă

Nu a trecut prea mult timp de la auzul ultimului fluier al meciului Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova, scor 0-2, din Cupa României, că jucătorii ambelor formaţii se pregătesc să intre din nou pe stadionul „Ilie Oană”. De data aceasta, lupta va conta pentru etapa 19 din Superligă şi se va consuma sâmbătă, de la ora 20.00.

CCA a anunţat brigada meciului din „Republică”

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat astăzi brigada celui de-al doilea joc dintre Petrolul şi Universitatatea Craiova. Astfel, disputa de la Ploieşti îl va avea „central” pe Marian Barbu (Făgăraş). Asistenţii acestuia vor fi Ovidiu Artene (Vaslui) şi Imre-Laszlo Vidican (Sf. Gheorghe). Al patrulea oficial va fi Florin Mazilu (Satu Mare).

VAR-ul va fi asigurat de Rareş Vidican (Satu Mare) şi Doru Lucaciu (Cluj).

Observator din partea CCA a fost desemnat Alexandru Deaconu (Bucureşti). LPF l-a indicat supervizor pe Marian Bucurescu (Bucureşti).

Costel Gâlcă: „Meciul de sâmbătă va fi diferit”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Costel Gâlcă, s-a bucurat pentru succesul din Cupă, dar ştie că în campionat lucrurile vor sta cu totul altfel.

„Petrolul este o echipă bună, bine organizată, foarte compactă şi nu-ţi lasă spaţii. Noi am jucat destul de atent, am avut un echilibru defensiv şi am şi marcat. M-am gândit şi la Cupă, dar şi la campionat. Am făcut un mixt, am introdus şi câţiva jucători care nu au prea evoluat şi toţi au arătat foarte bine. Asta o să fie o problemă pentru mine în privinţa alcătuirii formulei de start în meciul de sâmbătă.

Ne dorim să câştigăm şi Cupa, dar şi campionatul, pentru că avem jucători buni şi trăim cu speranţa că în viitoar o să arătăm mult mai bine ca echipă. Cu siguranţă meciul de sâmbătă va fi diferit, pentru că şi ei vor introduce cel mai bun unsprezece. Pentru noi este important să facem un joc bun şi să luăm cele trei puncte”, a declarat Costel Gâlcă la conferinţa de după meciul din Cupă.

Superliga, etapa 19

Vineri, 6 decembrie – ora 20.00: Sepsi – Rapid.

Sâmbătă, 7 decembrie – ora 17.00: Gloria Buzău – Dinamo, ora 20.00: Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova.

Duminică, 8 decembrie – ora 13.30: UTA Arad – Unirea Slobozia, ora 16.30: Poli Iași – Farul Constanța, ora 20.30: FCSB – FC Botoșani.

Luni, 9 decembrie – ora 17.30: AFC Hermannstadt – Oțelul Galați, ora 20.30: U Cluj – CFR Cluj.

Clasament: 1. CFR Cluj 31 puncte (golaveraj 30-20), 2. U Cluj 30 (25-15), 3. FCSB 30 (27-19), 4. Dinamo 29 (27-19), 5. „U“ Craiova 28 (28-19), 6. Petrolul 27 (19-15), 7. Sepsi 26 (25-21), 8. Rapid 25 (22-17), 9. Oțelul 23 (14-16), 10. UTA 21 (16-19), 11. Farul 21 (17-24), 12. Iași 21 (18-26), 13. Hermannstadt 19 (21-31), 14. Botoșani 18 (15-23), 15. Slobozia 18 (15-25), 16. Buzău 16 (18-28).

