Misiune îndeplinită la Arad: „Presiune va fi mereu”

Universitatea Craiova şi-a atins obiectivul în partida cu UTA, s-a impus cu 2-1, a urcat pe locul 2 şi a câştigat şi la moral. Chiar dacă jocul a fost oscilant, antrenorul Ştiinţei, Costel Gâlcă, s-a declarat mulţumit.

“E important, mai ales că la pauză eram conduși. Dar a doua repriză am fost mai pragmatici și am revenit în joc. Apoi am avut acel penalty și am putut căștiga acest meci. Era important pentru noi. Coeziunea și atitudinea pe care au avut-o băieții au dus la această victorie. De multe ori am avut ocazii, dar nu marcam. Presiune există tot timpul și va fi mereu. Trebuie să știi s-o gestionezi”, a declarat antrenorul de 52 de ani.

Nicușor Bancu: “Dumnezeu ne-a răsplătit”

La rândul său, căpitanul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, a spus că este fericit după acest joc. El a vorbit puţin şi despre echipa naţională.

“Știam că ne așteaptă o partidă foarte grea. UTA este o echipă care joacă foarte bine acasă şi este susținută de suporteri. În prima repriză am ratat o ocazie importantă, dar până la urmă Dumnezeu ne-a răsplătit și am reușit să întoarcem partida.

Sunt foarte fericit pentru ceea ce am realizat la echipa națională. Este un lucru bun atât pentru mine, cât și pentru echipă. Avem încredere pentru preliminariile de la Mondial.

Bineînțeles, jucând meci de meci capeți încredere. Rezultatele de la națională te ajută să ai încredere și la echipa de club. Mă bucur că sunt sănătos și pot juca meci de meci”, a spus Nicușor Bancu.

Alexandru Mitriță: “Am suferit puțin”

Omul meciului de la Arad, Alexandru Mitriță, autorul unui gol şi al unui assist, a admis că jocul nu a fost strălucitor, dar a punctat că este importantă victoria. Din păcate, “Piticul Atomic” va rata meciul viitor, cu CFR Cluj, fiind suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

“Este o victorie importantă. Am suferit puțin la început, dar după aceea ne-am revenit. Importante sunt cele 3 puncte. Am întâlnit o echipă bună, pe un teren greu. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, avem două victorii la rând. Va urma meciul cu CFR Cluj, care va fi foarte dificil, dar vrem să obținem și acolo victoria, pentru că jucăm acasă.

Fiecare jucător vrea să fie la națională. Vin cu sufletul și cu mândrie la fiecare meci pentru echipa națională și sper să fiu convocat și la următoarele partide”, a comentat Alex Mitriță, la flash-interviu.

