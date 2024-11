Liga Națiunilor s-a încheiat, România mai are de așteptat verdictul UEFA

Naționala României și-a făcut datoria, dar munca nu-i este încă recunoscută. UEFA a anunțat clasamentele din Liga Națiunilor după ultimele meciuri din grupe, consumate marți seară, și a precizat cine a promovat și cine a retrogradat.

Forul continental a indicat faptul că Irlanda de Nord, Macedonia de Nord și Suedia au promovat din Liga C, nu însă și România! Asta cu toate că FRF anunțase progresul pe site-ul oficial, imediat după victoria de luni, 4-1 cu Cipru. UEFA nu a făcut niciun anunț în privința României și a naționalei din Kosovo. Lait-motivul este arhicunoscut: ieșirea kosovarilor de pe teren, la 0-0, în minutul 90+6.

„Irlanda de Nord, Macedonia de Nord și Suedia au obținut promovarea în Liga B, după ce și-au câștigat grupele din Liga C, în Liga Națiunilor 2024/2025. Promovate în Liga B: Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, Suedia / În play-off B/C: Armenia, Bulgaria, Slovacia / Rămân în Liga C: Belarus, Cipru, Estonia, Insulele Feroe / În play-off C/D: Letonia, Luxemburg / Retrogradate în Liga D: Azerbaijan, Lituania“, se arată pe site-ul oficial al UEFA.

Dacă la fiecare grupă în parte UEFA a tras concluziile, la cea a României apare mesajul „sunt așteptate informații“. De asemenea, într-un alt articol scrie „ar putea urma permutări în ceea ce le privește pe Kosovo și România“.

O decizie a UEFA este aşteptată în cursul acestei săptămâni, având în vedere că tragerea la sorţi a meciurilor din play-off-ul de promovare în Liga B, pentru echipa de pe locul secund în grupă, va avea loc vineri, 22 noiembrie.

Program România, Liga Națiunilor, Grupa C2

6 septembrie: Lituania – Cipru 0-1, Kosovo – ROMÂNIA 0-3;

9 septembrie: Cipru – Kosovo 0-4, ROMÂNIA – Lituania 3-1;

12 octombrie: Lituania – Kosovo 1-2, Cipru – ROMÂNIA 0-3;

15 octombrie: Lituania – ROMÂNIA 1-2, Kosovo – Cipru 3-0;

15 noiembrie: Cipru – Lituania 2-1, ROMÂNIA – Kosovo 0-0 (abandonat în prelungiri);

18 noiembrie: Kosovo – Lituania 1-0, ROMÂNIA – Cipru 4-1.

Clasament: 1. România 15 puncte (golaveraj 15-3), 2. Kosovo 12 (10-4), 3. Cipru 6 (4-15), 4. Lituania 0 (4-11).

Kosovarii l-au luat la țintă pe Mircea Lucescu

În așteptarea verdictului UEFA în privința meciului-problemă de la București, kosovarii continuă „războiul“ declarațiilor. Presa kosovară l-a luat la țintă pe selecționerul României, Mircea Lucescu, după comentariile făcute după partida cu Cipru.

„Sunt foarte nemulțumit! Am ajuns la vârsta asta la care am văzut oameni care se comportă altfel decât am fost noi obișnuiți. Fair-play-ul făcea parte din viața noastră, din entuziasmul nostru, din tot. Acum te trezești că vin ăștia și sparg, și tot ei au dreptate. Mint ca niște nerușinați și au tot ei dreptate! Inventează tot felul de lucruri și au tot ei dreptate. Nu se poate asta! Puțină decență ar trebui să existe“, afirma de curând Mircea Lucescu.

„Selecționerul României, Mircea Lucescu, continuă să atace Kosovo fără pic de rușine. Cum mai are tupeu acest om să vorbească despre Kosovo, când suporterii români îi fac mândri pe sârbi? Aceasta este adevărata față a românilor, iar acest selecționer, care are 79 de ani, în loc să-și ceară scuze, iese public și vorbește fără rușine.

Rușinea nu poate fi ascunsă de cuvintele tale, pentru că există înregistrări care demonstrează existența scandărilor ‘Serbia! Serbia!’. Lucescu este revoltat de decizia naționalei din Kosovo de a părăsi terenul, însă acest selecționer ar trebui să se gândească mai bine și să-i fie rușine de ce au făcut românii“, au scris kosovarii de la Bota Sot.

Răzvan Marin, în topul golgheterilor din Liga Națiunilor

Cum Liga Națiunilor s-a încheiat, UEFA a întocmit și clasamentul golgheterilor. Spre surprinderea multora, Răzvan Marin se află pe locul 3, având un gol mai mult decât Cristiano Ronaldo. Jucătorul lui Cagliari are 6 goluri în Liga Națiunilor și este depășit doar de Viktor Gyokeres (Suedia) și Erling Haaland (Norvegia).

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Răzvan Marin, potrivit Transfermarkt. În 65 de meciuri pentru naționala România, Răzvan Marin a marcat 11 goluri.

Iată TOP 10 cei mai buni marcatori din Liga Națiunilor: 1. Viktor Gyokeres (Suedia) – 9 goluri; 2. Erling Haaland (Norvegia) – 7 goluri; 3. Răzvan Marin (România) – 6 goluri; 4. Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 5 goluri; 5. Benjamin Sesko (Slovenia) – 5 goluri; 6. Aleksander Isak (Suedia) – 5 goluri; 7. Kerem Akturkoglu (Turcia) – 4 goluri; 8. Isaac Price (Irlanda de Nord) – 4 goluri; 9. David Strelec (Slovacia) – 4 goluri, 10. Harry Wilson (Țara Galilor) – 4 goluri.

Citește și: U20 | Italia a surclasat România 4-1 în Elite League