Mircea Lucescu şi Andrei Raţiu promit un joc bun cu Cipru

Naţionala României încheie Grupa C2 din Liga Naţiunilor cu un joc împotriva selecţionatei Ciprului, confruntarea fiind programată luni, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

Disputa va fi arbitrată de o brigadă din Italia. Aceasta este compusă din centralul Luca Pairetto, asistenţii Davide Imperiale şi Alesio Berti, respectiv rezerva Rosario Abisso. Şi VAR-ul va fi asigurat tot de italieni, în speţă de Paolo Mazzoleni şi Valerio Marini.

Înaintea acestui joc, clasamentul arată astfel: 1. România 12 puncte (golaveraj 11-2), 2. Kosovo 9 (9-4), 3. Cipru 6 (3-11), 4. Lithuania 0 (4-10).

De menţionat faptul că România şi Kosovo au un joc mai puţin, UEFA urmând să se pronunţe la prima şedinţă a Comisiei de Disciplină asupra evenimentelor din partida directă, de vineri seară, de pe Arena Naţională. Reamintim că selecţionata din Kosovo a părăsit terenul de joc în minutul 90+6, la scorul de 0-0, invocând scandări “pro Serbia”, asta după ce jucătorii kosovari au provocat publicul şi păreau să fi premeditat totul.

Mircea Lucescu: “Jucătorii au realizat că au făcut un meci slab”

Selecţionerul României, Mircea Lucescu, însoţit de fundaşul Andrei Raţiu au participat duminică la conferinţa de presă premergătoare întâlnirii cu Cipru. Marcat încă de cele petrecute la finalul jocului cu Kosovo, “Il Luce” a vorbit mai mult despre acea partidă.

“Jucătorii au realizat faptul că au făcut un joc slab. Bănuiesc că s-a întâmplat aşa din dorinţa de a face un rezultat bun cu orice preţ pentru a asigura această calificare. Jucând sub presiunea de a câştiga grupa am comis nişte greşeli copilăreşti, care le-au dat lor posibilitatea să ajungă la finalizare. Aceste lucruri au influenţat şi jocul, iar echipa a părut mai puţin sigură. Am comis foarte multe greşeli tehnice şi nu mă aşteptam.

M-a supărat destul de tare faptul că nu au găsit soluţiile cele mai bune, au încercat individual să rezolve şi din asta au ‘reuşit’, ca dintr-o echipă super motivată, să devină una temătoare, iar adversarii au profitat şi au controlat jocul. N-am fost incisivi în atac, am făcut-o doar individual, ceea ce ne-a făcut să pierdem foarte multe mingi aiurea. Am avut noroc cu un portar extraordinar şi meciul s-a îndreptat spre un egal, care ne şi satisfăcea”, a explicat Lucescu.

“Lipsă de fairplay teribilă”

Mircea Lucescu a comentat dur la adresa kosovarilor:

“Jucătorii din Kosovo au declarat la conferință de presă că dacă se întâmplă ceva ei o să iasă de pe teren. Publicul s-a comportat extraordinar atunci în final. Nu se poate compara una cu alta, ce s-a întâmplat cu noi la Priștina… Făcuți în toate felurile, aruncate obiecte între noi și huiduit imnul. Eu mă așteptam să nu le huiduim imnul, le-am dat apă la moară, au așteptat momentul. Lipsă de fairplay teribilă. Au dat dovadă de lipsă de educație. Minciunile care au apărut după ce au ieșit de pe teren, că au existat scandări… Am jucat cu teama de a se întâmpla ceva și de asta nu eram coerenți în acțiuni.

A fost încălcat regulamentul pentru că a fost prelungit la infinit. Nu au avut curaj (n.r.-oficialii partidei) să ia o decizie și așa au transmis-o de la unul la altul. Noi eram dispuși să stăm până a doua zi dimineața, și așa am ajuns la 4 acasă. Eu vorbesc strict regulamentar: o echipă care iese de pe teren trebuie să piardă, 0-3. Eu respect jucătorii, Muriqi a dat mâna cu mine, dar comportamentul lor a fost lipsit de fairplay”.

Man şi Stanciu vor absenta cu Cipru

Cât despre jocul cu Cipru, Mircea Lucescu nu va putea miza pe Dennis Man (suspendat) şi Nicolae Stanciu (accidentat), dar nu s-a arătat deloc îngrijorat.

“Oricum băieţii ştiau că vor fi schimbări. Nu există niciun jucător de neînlocuit. Este un grup de jucători, care se pregăteşte pentru meciul respectiv şi absolut toţi trebuie să fie pregătiţi pentru a juca. Sunt doi jucători importanţi, atât timp cât sunt pe teren. Dacă nu sunt pe teren, atunci alţii sunt importanţi, cei care intră”, a comentat selecţionerul.

Andrei Raţiu: “Sparăm să facem o victorie”

La rândul său, fundaşul Andrei Raţiu a vorbit foarte puţin despre jocul cu Cipru şi a punctat că îşi doreşte ca România să ajungă cât mai departe cu Mircea Lucescu la timonă.

“Sperăm să facem o victorie, un joc bun, să terminăm cu o imagine bună şi după meci să fim cu toţii fericiţi.

Ştim situaţia, noi nu putem face nimic. Ne-am făcut datoria pe teren şi acum rămâne să decidă UEFA ce o să se întâmple. Nu am jucat noi aşa cum ne-am dorit, dar am stat bine în teren şi am reuşit să menţinem rezultatul şi prima poziţie din clasament. Suntem profesionişti, am avut timp să ne recuperăm şi sper să fim 100% la meciul de mâine (luni n.r.).

Vom vedea cu timpul unde vom ajunge. După cum ştiţi, noi suntem o familie unită şi avem foarte multe lucruri de învăţat. Încercăm să acumulăm cât mai mult de la Mister, din experienţa sa şi sperăm să ajungem cât mai departe, cât mai sus”, a declarat Andrei Raţiu.

