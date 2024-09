Pavel Badea: „Echipa trebuie să demonstreze că are valoare“

Universitatea Craiova nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în ultimele trei partide, iar confruntarea cu liderul U Cluj, programată duminică, de la ora 21.30, în Ardeal, a devenit extrem de importantă. Despre acest duel cu „șepcile roșii“, dar și despre ultimele evenimente din viața Științei am stat de vorbă cu Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

„Este necesară o victorie pentru a reechilibra lucrurile“

GdS: Cum prefațați partida cu U Cluj, ținând cont de atmosfera tensionată din jurul echipei, rezultată după evoluțiile modeste din ultimele etape?

Pavel Badea: Este clar că vine un meci în care echipa trebuie să demonstreze că are valoare. Trebuie să arate că rezultatele din ultimele trei etape sunt neconforme cu realitatea. Să sperăm că băieții vor concretiza, printr-un joc bun și un rezultat pozitiv, așteptările noastre.

GdS: Cu alte cuvinte, jucătorii noștri, ca să „spele“ rezultatele slabe, ar trebui să obțină victoria la Cluj…

P.B.: Da, este necesară o victorie pentru a reechilibra lucrurile și pentru a face ca distanța dintre U Cluj și noi să fie mai mică, făcând referire la punctele din clasament. Aceste puncte sunt foarte importante în această fază a campionatului, pentru că în primă instanță trebuie să ne asigurăm primul obiectiv, acela de a ne califica în pla-off.

GdS: U Cluj este un lider surpriză? A adus în mare parte jucători liberi, unii aflați la final de carieră, dar se pare că în teren s-au descurcat foarte bine până acum.

P.B.: Au adus jucători cu experiență, cu mulți ani de prezență în prima divizie și care au cochetat cu echipele naționale. Unii dintre ei au fost la echipe importante și prin experiența și dăruirea pe care reușește antrenorul să o scoată de la ei, în aceste momente, pot merge spre performanțe notabile. Spre sfârșitul carierei mulți dintre jucători, când au o asemenea șansă, fac totul ca să profite. Acest grup de la U Cluj este cu adevărat puternic și confirmă ideea. U Cluj are, din punctul meu de vedere, posibilitatea să realizeze o performanță notabilă anul acesta.

„Nu cantitatea celor transferați este importantă, ci calitatea lor“

GdS: Universitatea Craiova tocmai a bifat cel de-al zecelea transfer. Cum vedeți acest schimb masiv de jucători?

P.B.: Este o campanie de achiziții agresivă pe care Mihai Rotaru a inițiat-o la începutul acestui sezon. Dorința lui este de a încerca să aibă o concurență foarte bună pe fiecare post în parte. Vrea să demonstreze totodată că managementul pe care îl are este fructuos. Să sperăm că aceste transferuri pe care le-a făcut el sunt benefice echipei, pentru că nu cantitatea celor transferați este importantă, ci calitatea lor.

GdS: Dacă tot vorbim despre calitate, iată că avem și o certitudine: Alex Cicâldău. După o telenovelă de-o vară a ajuns, în sfârșit, în Bănie.

P.B.: Cicâldău vine după o perioadă grea. Este clar că factorul încredere este un pic afectat. Să sperăm că el va putea fi recuperat din punct de vedere mental. Sperăm ca situația să nu se repete ca în cazul lui Ivan. Andrei este un jucător cu reale calități, dar a intrat într-un con de umbră. Traversează, din punctul meu de vedere, o perioadă foarte dificilă. Repet: Cicâldău este un jucător extrem de important și de valoros. El a adus plus valoare jocului nostru în timpul primului său contract cu Universitatea Craiova.

GdS: La începutul sezonului, părerea multora era că va fi anul Craiovei, ținând cont de investițiile făcute. Opinia a început să se mai schimbe însă după prestațiile avute în ultimele trei partide. Dumneavoastră o vedeți pe Știința printre favoritele la titlu?

PB: Dificultatea partidelor, cu surprizele care au apărut, arată că trebuie să fim pregătiți pentru un campionat foarte dur. De aceea, grupul, valoarea și caracterul lotului, abilitatea antrenorului de a găsi cea mai bună formulă de joc, în funcție de calitățile pe care le au jucătorii săi și de forma acestora, pot duce la o performanță notabilă, aceea de a te bate, ca și în anii trecuți, dar cu șanse mult mai mari, pentru titlul ăla pe care-l așteptăm de foarte mult timp.

„Răutatea pe care o arată unii izvorăște, probabil, din frustrări personale“

GdS: E clar că răbdarea unor suporteri a cam ajuns la sfârșit. Dovadă este faptul că după ultima partidă au fost fani care și-au apostrofat foarte dur unul dintre idoli, pe Alex Mitriță. Acesta a replicat cu un mesaj pe rețele de socializare. A făcut apel la criticii săi să nu-i mai fie înjurată familia.

P.B.: Mi se pare normală atitudinea lui Mitriță. Nu este corect, nu este normal, ca un jucător să fie contestat pentru o nereușită, pe care au avut-o cândva și jucători mai mari decât Mitriță. Totodată oltenii, sau mai bine spus cei care l-au apostrofat, uită că Mitriță are în ultimul an și jumătate cele mai bune rezultate din întreaga sa carieră. Este un jucător extrem de important pentru clubul nostru, care a ajutat echipa să aibă rezultatele pe care le-a avut. Să-ți înjuri un jucător de top, craiovean de-al tău și să-i ponegrești familia este clar o lipsă de tact și o răutate greu de înțeles. Această răutate pe care o arată unii izvorăște, probabil, din frustrări personale.

GdS: Cum credeți că va gestiona Costel Gâlcă partidele viitoare ținând cont de presiunea care a început să apese din ce în ce mai greu pe umerii săi?

P.B.: Costel Gâlcă are o șansă imensă, are la dispoziție un lot competitiv, cu jucători foarte buni, condiții excelente de pregătire, are salariile plătite la zi la echipă… Deci ce poate să-și dorească un antrenor? Totul depinde acum de inspirația lui, de talentul lui și de factorul șansă. Știți foarte bine că acesta din urmă este determinant într-un campionat. Din păcate, șansa nu se antrenează. Ea poate fi dezvoltată doar prin prisma jocului pe care-l face echipa.

