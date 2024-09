Poli Iaşi – “U” Craiova / Emil Săndoi a întors armele

Universitatea Craiova are parte de o deplasare dificilă în acest sfârşit de săptămână, urmând să evolueze duminică, de la ora 18.15, pe stadionul “Emil Alexandrescu”, împotriva echipei Poli Iaşi. Moldovenii vin după câteva rezultate nefaste, motiv pentru care au schimbat şi antrenorul. Noul tehnician este Emil Săndoi, unul dintre jucătorii emblematici ai Ştiinţei. Soarta a făcut ca debutul său pe banca ieşenilor să fie chiar împotriva echipei de suflet. Ca un profesionist, acesta îşi doreşte să încurce socotelile “leilor” şi să pună punct sau puncte în clasament.

“Știm că întâlnim un adversar foarte bun. Sunt convins că va fi un joc complicat, gândindu-mă și la transferurile făcute, dar și la faptul că Mitriță este, poate, cel mai bun jucător din campionat. Cred că Universitatea Craiova este principala favorită la câștigarea titlului. Și nu mă joc cu cuvintele. Asta nu înseamnă că nu vom încerca să anulăm atuurile lor. Vom încerca să ne punem și noi în valoare calitățile jucătorilor noștri. Aștept cu nerăbdare jocul de duminică. Sper să fie un rezultat pozitiv.

Îi cunosc pe cei de la Craiova, dar și ei mă cunosc foarte bine pe mine. Toată munca mea și toate eforturile pe care le voi face eu de acum înainte, indiferent de adversarul pe care îl întâlnim, vor fi în slujba echipei Politehnica Iași. Poate și datorită faptului că mă leagă atât de multe de Craiova îmi doresc să avem un rezultat pozitiv”, a declarat Emil Săndoi.

“Am găsit jucători cu calitate aici”

Noul strateg al moldovenilor și-ar fi dorit mai multe zile până la debut, ca să-şi cunoască mai bine elevii.

„În cele câteva zile am încercat să-i descopăr și mai bine pe jucători. Îi știam, dar e altceva când lucrezi efectiv cu ei. Mi-aș fi dorit mai multe zile până la primul joc. În rest, am găsit jucători cu calitate aici, care pot să facă diferența. I-am văzut preocupați de sarcinile jocului la antrenamente. Am găsit jucători implicați, ceea ce este îmbucurător pentru mine. Sper ca la ora jocului să fim ok din toate punctele de vedere și să dăm o replică bună Craiovei. Am mari speranțe și în suporterii echipei. Eu cred că vor fi alături de noi”, a mai spus Săndoi.

Vali Gheorghe: “Suntem pregătiți să obținem un rezultat bun”

Din rândul jucătorilor lui Poli Iaşi, Vali Gheorghe s-a arătat foarte optimist în privinţa meciului cu Ştiinţa.

“Suntem conștienți de importanța meciului. Întâlnim o echipă foarte bună în deplasare, cu jucători de calitate, care evoluează la echipa națională, un club cu o istorie în spate, dar noi suntem pregătiți. Am încercat să punem la punct câteva detalii şi va trebui să respectăm planul tactic. Suntem optimiști că putem scoate un rezultat bun contra Craiovei”, a declarat Vali Gheorghe.

CCA a anunţat brigada

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) l-a desemnat pe Rareş Vidican (Satu Mare) să împartă dreptatea în Copou. Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenţii George Duţă (Bacău) şi Ioan Corb (Satu Mare). Al patrulea oficial va fi Bogdan Dumitrache (Bucureşti).

VAR-ul va fi asigurat de Iulian Dima (Bucureşti) şi Ciprian Danşa (Satu Mare).

Observator CCA a fost numit Robert Dumitru (Sf. Gheorghe). LPF l-a indicat supervizor pe Viorel Anghelinei (Galaţi).

