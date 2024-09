Emil Săndoi, din nou în Superligă! A semnat cu Poli Iaşi

Noul antrenor principal al echipei Politehnica Iaşi este Emil Săndoi! Anunţul a fost făcut de către club, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

În vârstă de 59 de ani, Emil Săndoi a pregătit mai multe echipe în prima ligă, printre care Universitatea Craiova, FC Argeş, FC Vaslui, Chindia Târgovişte, dar şi echipa naţională de tineret a României, în două mandate, 2006-2013 şi 2022-2023. Săndoi a condus echipa Under-21 la turneul final din 2023, găzduit de România.

Emil Săndoi a spus că e mulțumit de ce are la dispoziție la Poli Iaşi.

„Mă bucur că fac parte din colectivul clubului Poli Iași, o echipă de tradiție, care reprezintă poate cel mai frumos oraș din țară. Am văzut condițiile de aici și i-am spus domnului președinte că a reușit să facă lucruri deosebite la bază, am rămas plăcut impresionat. Am jucat la Iași cu naționala de tineret, am amintiri plăcute de aici. Mulțumesc conducerii că m-a ales. Îmi doresc să facem o figură frumoasă, am încredere în jucătorii actuali, e un lot echilibrat.

Voi debuta într-un meci destul de complicat, pentru că Universitatea Craiova a reușit multe transferuri, are mereu pretenții la titlu, are acum și cel mai în formă jucător din campionat (n.r. – aluzie la Mitriță). Am mai avut întâlniri cu clubul meu de suflet, Universitatea, unde am jucat 15 ani, și am reușit să obțin și rezultate pozitive. Acum însă, Poli Iași este clubul de care sunt cel mai atașat“, a spus Săndoi.

După opt etape, Poli Iaşi ocupă locul 14 în Superligă, cu 7 puncte, după două victorii, un egal şi cinci eşecuri.

