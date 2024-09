Bucurie mare în tabăra României după meciul din Kosovo

România s-a impus cu 3-0 în Kosovo, în primul meci din Liga Naţiunilor, acesta fiind totodată şi redebutul lui Mircea Lucescu, după 38 de ani, pe banca tricoloră.

La finalul partidei de la Prishtina, bucuria a fost mare în tabăra română.

Dennis Man: “Trebuie să începem să jucăm și din postura de favoriți”

Dennis Man s-a declarat bucuros de cele reuşite pe teren şi a explicat relaţia pe care o are cu Valentin Mihăilă.

“Am câștigat, aveam nevoie de aceste puncte. Sunt bucuros că am câștigat toate cele trei puncte. Știam că vom întâlni o echipă destul de agresivă și suntem fericiți că astăzi ne-am impus. Am câștigat meciul destul de ușor. (n.r .despre golul reușit) Îl văzusem singur (n.r. pe Denis Drăguș), am vrut să-i pasez, dar apoi am văzut că pot să șutez și am înscris.

(n.r. despre relația cu Mihăilă) Jucând zi de zi la club, este normal să ne simțim. Suntem fericiți, încrezători și ne bucurăm că putem ajuta echipa.

Știe toată lumea ce experiență are nea Mircea, pentru noi este un plus mare și ne bucurăm să fie alături de noi. Era important să începem cu dreptul această campanie.

Trebuie să începem să jucăm și din postura de favoriți. Pot să spun că sunt într-o perioadă bună, antrenamentele își spun cuvântul și sunt fericit”, a spus Dennis Man, citat de Digi Sport.

Valentin Mihăilă: “Le-am arătat tabela”

La finalul meciului de la Priștina, Valentin Mihăilă s-a bucurat că le-a dat replica kosovarilor, după ce imnul României a fost huiduit în startul jocului. „Ţintă” și-a reproșat la final de meci că ratează foarte mult.

„O victorie categorică. A trebuit să ne adaptăm la joc și asta s-a văzut pe tabelă. Pe mine mă motivează înjurăturile. Le-am arătat tabela la final. E frustrant pentru mine că nu marchez. Sper să sparg gheața și să marchez. E bine că am ocazii, dar trebuie să și marchez. Azi am avut două bare. Avem încredere în grup. Suntem un grup puternic cu Mister în spate. Nu cred că are sens să vobesc despre dânsul la ce experiență are în spate”, a spus Valentin Mihăilă.

Citeşte şi: Liga Naţiunilor / Start lansat pentru România sub bagheta lui Mircea Lucescu